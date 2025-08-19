NVIDIA paskelbė apie „RTX 50 Verified Priority Access“ programą penkiose Europos valstybėse
NVIDIA teigia, kad jos „Verified Priority Access“ programa pradeda registraciją Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Plėtra sutampa su rugpjūčio pabaigos žaidimų pramonės naujienų ciklu ir išplečia prieigą už jos pradinės rinkos ribų.
„Verified Priority Access“ yra kvietimų sistema, leidžianti atrinktiems „GeForce“ naudotojams įsigyti vaizdo plokštę už kainą, nurodytą sąraše, per nustatytą laikotarpį. Teisė dalyvauti programoje yra susieta su esama NVIDIA paskyra ir veiklos patikrinimais NVIDIA programoje arba „GeForce Experience“, o kvietimai siunčiami su unikalia pirkimo nuoroda.
Iki šiol programa, skirta dabartinei kartai, buvo orientuota į Jungtines Valstijas ir apėmė tik RTX 5090 ir RTX 5080 vaizdo plokštes, kurias tiesiogiai parduoda NVIDIA. Plėtra į Europą vyksta po kelis mėnesius trukusių bandymų JAV.
Verta paminėti, kad ši programa taikoma tik „Founders Edition“ modeliams. Jei pirkėjai bus atrinkti, jie gaus po vieną vaizdo plokštę vienam paskyros savininkui per NVIDIA platinimo partnerius arba NVIDIA parduotuvę, priklausomai nuo regiono.
