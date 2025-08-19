„Gamers Nexus“ išleido 3,5 valandų dokumentinį filmą apie NVIDIA lustų juodąją rinką Kinijoje
Išleistas pirmasis ilgametražis dokumentinis filmas apie naują rinką, susiformavusią dėl JAV eksporto apribojimų. „Gamers Nexus“ kalbėjosi su žmonėmis, tiesiogiai susijusiais su dideliu ir sudėtingu planu, skirtu apeiti šiuos apribojimus, ir žinančiais apie šią rinką, kuri generuoja milijardus dolerių. Komanda kreipėsi tiesiai į šaltinį ir užfiksavo visą procesą.
Grafikos procesorių rinka pasikeitė visam laikui, kai kriptovaliutų kasėjai pradėjo konkuruoti su žaidėjais dėl to, kas gali sumokėti daugiau. Aparatūra, kuri prieš dešimtmetį buvo laikoma aukštos klasės ir prieinama, dabar kainuoja šimtais ar net tūkstančiais daugiau. Nors kriptovaliutų bumas iš esmės baigėsi, dabar mes patiriame tai, ką galima apibūdinti kaip AI bumą, kurio pabaigos nematyti.
Net ir esant griežtiems eksporto draudimams, tokie lustai kaip A100 ir H100 vis dar patenka į Kiniją, skatindami milijardų vertės šešėlinę ekonomiką. „Gamers Nexus“ atskleidė organizuotą kontrabandos tinklą, apimantį Honkongą, Šendženą, Singapūrą ir JAV, kuriame dalyvauja tarpininkai, remonto dirbtuvės ir net užsienio studentai, vežantys grafikos plokštes namo savo bagaže (kurie tam tikru momentu galėjo uždirbti iki 1400 JAV dolerių už vieną grafikos kortą). Šiandien net RTX 5090, kurios niekada nebuvo oficialiai išleistos Kinijoje, galima lengvai rasti, bet už didesnę kainą. Kaip jau buvo pranešta anksčiau, kai kurios įmonės naudoja šias vaizdo plokštes atminties talpos išplėtimui, siūlydamos pigesnę alternatyvą „RTX Pro Blackwell“ modeliams.
Šios kontroversijos centre yra NVIDIA. Jos produktai yra būtini šiuolaikiniams AI darbo krūviams, ir nors įmonė tvirtina, kad laikosi eksporto įstatymų, jos aparatūra ir toliau pasirodo ribotose rinkose. Kritikai teigia, kad dabartinė politika tik paskatino prekybą pogrindyje, o kontrabandininkai ir pirkėjai greitai prisitaikė. Kol kas juodoji rinka tebėra klestinti ir labai pelninga, o tai pabrėžia, kaip sunku sustabdyti pažangios kompiuterinės galios plitimą.
