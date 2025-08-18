Būsimas „Intel“ LGA 1954 lizdas turėtų palaikyti 4 procesorių kartas
„Intel“ „Nova Lake“ procesoriai naudos naują LGA 1954 lizdą, kuris pakeis dabartinę LGA 1851 platformą, naudojamą „Arrow Lake-S“ šeimos procesoriuose. Remiantis „YouTube“ kanalu „Moore’s Law is Dead“, LGA 1954 lizdas palaikys keturias procesorių kartas, įskaitant „Razer Lake“, „Titan Lake“ ir „Hammer Lake“, kurios, kaip tikimasi, per ateinančius metus pakeis „Nova Lake“.
Jei ši informacija pasitvirtins, šis žingsnis suderins „Intel“ su ilgalaike AMD strategija palaikyti kelias procesorių kartas viename lizde, padedant naudotojams sumažinti atnaujinimo išlaidas. Pavyzdžiui, ankstesnė AMD AM4 lizdo versija palaikė keturias procesorių kartas, pagrįstas „Zen“, „Zen+“, „Zen 2“ ir „Zen 3“ architektūromis.
AMD laikosi panašios strategijos su savo naujausiu AM5 (LGA 1718) lizdu, kuris palaiko visus pagrindinius stalinių kompiuterių procesorius, išleistus per pastaruosius trejus metus, įskaitant „Ryzen 7000“, 8000 ir 9000 šeimas. AMD patvirtino, kad AM5 bus palaikomas iki 2026 m. ir vėliau.
Jei naujausias pranešimas yra tikslus ir „Intel“ keletą metų palaikys savo naujos kartos lizdą, procesorių atnaujinimai galėtų tapti žymiai prieinamesni. Šis žingsnis taip pat galėtų padėti „Intel“ konkuruoti su AMD, kurios rinkos dalis išaugo dėl populiarių procesorių, tokių kaip „Ryzen 9 9950X3D“ ir 9900X3D.
Nors atnaujinimas iki „Nova Lake“ reikalaus naujos pagrindinės plokštės, „Intel“ planuoja palengvinti perėjimą. LGA 1954 lizdas turės tokius pačius fizinius matmenis kaip LGA 1851 ir LGA 1700, o tai reiškia, kad dauguma procesorių aušintuvų, suprojektuotų „Arrow Lake“ procesoriams, turėtų likti suderinami su „Nova Lake“ ir būsimais lustais.
