„Volkswagen“ norintiems atrakinti visą automobilio galią siūlys prenumeratą
Automobilių gamintojai bando paversti augančią elektromobilių skaitmeninimą nuolatiniu pajamų šaltiniu, užrakindami pagrindines funkcijas už prenumeratų, panašiai kaip vaizdo žaidimuose. „Volkswagen“ naujausias pastangas įvesti mokamą prieigą prie galios seka plačiai kritikuotas „Mercedes“ bandymas prieš kelerius metus.
„Auto Express“ praneša, kad „Volkswagen ID.3“ vairuotojai Jungtinėje Karalystėje dabar turi mokėti 16,50 £ (22,32 $) per mėnesį, kad galėtų naudotis visomis EV funkcijomis, o tai sudaro maždaug 165 £ (224 $) per metus. Taip pat galima įsigyti visam gyvenimui galiojančią atrakinimo galimybę už 649 £ (880 $).
Bendrovė nurodo, kad „Pro“ ir „Pro S“ modelių galia yra 201 arklio jėga (bhp), tačiau įsigijus atnaujinimą ji padidėja iki 228 bhp. Galiojanti licencija lieka automobiliui ir perduodama naujiems savininkams. Be to, automobilio gamyklinė galia yra 228 bhp, todėl prenumerata neturi įtakos draudimui.
2022 m. „Mercedes“ bandė įvesti panašią mokėjimo sistemą, už visos galios atrakinimą imdama papildomą 1200 JAV dolerių per metus mokestį. Vėliau, klientams parodžius mažą susidomėjimą, kaina buvo sumažinta daugiau nei 90 procentų. Nustatydama skirtingas kainas kiekvienam modeliui, bendrovė tikisi pripratinti vairuotojus mokėti už prenumeratas.
tie smurfai, nebezino kaip istraukti dar euru, nes visas ju EV marmalas nepaejo svelniai sakant.
idomu ar per 10 metu EU ka nors pamatys….nes patys vartotojai panasu, kad ka pakis uz tai ir atiduos pinigus.
Galėtų pardavinėti su užrakinta bagažine, o norintiems ja pasinaudoti reikėtų prenumeruoti 😀
ne su prenumerata veiks tik valytuvai ir sviesos, bagazinei visa expansion packa reikes isigyti. o jeigu nuleistu rata ir reiketu pasikeisti, tai secretke bus ne tik bagazinej, bet dar ir specialioj dezutej kuri atsidarys tik tam tikra digital key isigijus.
jeigu gerai pamenu tai pries metus ar kelis buvo kazkokios kalbos apie EV galios unlockinima kazkokiam tai EV modeliui, tai tada visi juokavo sia tema kad uz kazka ateityje reikes moketi, panasus jog juokai virsta realybe.