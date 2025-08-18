„SK Hynix“ aplenkė „Samsung“ ir tampa didžiausiu DRAM atminties gamintoju
„SK Hynix“ perėmė lyderio pozicijas iš „Samsung Electronics“ kaip didžiausias DRAM gamintojas pasaulyje, o tai reiškia pirmąjį lyderystės pasikeitimą per tris dešimtmečius. Pagrindinė šio rinkos pokyčio priežastis yra didelės spartos atminties (HBM) rinka, kurioje „SK Hynix“ turi išskirtinę sutartį su NVIDIA, o „Samsung“ dar nėra užsitikrinęs šios partnerystės (tačiau tiekia HBM3E AMD ir „Broadcom“). „Samsung“ dalis pasaulinėje DRAM rinkoje smarkiai sumažėjo nuo 41,5 % 2024 m. pabaigoje iki 32,7 % 2025 m. pirmąjį pusmetį. Šis 8,8 % sumažėjimas yra didžiausias „Samsung“ rinkos dalies praradimas nuo 1999 m., kai buvo pradėta stebėti rinkos tendencijas. Bendrovės padėtis rinkoje grįžo į lygį, kurio nebuvo nuo 2014 m.
„SK Hynix“ 2025 m. pirmąjį pusmetį užėmė 36,3 % rinkos dalį ir pirmą kartą nuo 1992 m. aplenkė „Samsung“. „SK Hynix“ DRAM rinkos dalis augo nuo 27,7 % 2022 m. iki dabartinės pirmosios vietos. Svarbus šio augimo veiksnys buvo ir „SK Hynix“ dukterinė įmonė JAV, kuri 2025 m. pirmąjį pusmetį paskelbė 17,79 mlrd. JAV dolerių pardavimus, o tai yra 103 % daugiau nei praėjusiais metais. Pramonės analitikai tikisi, kad „SK Hynix“ išlaikys konkurencinį pranašumą HBM rinkoje, nepaisant numatomo kitų gamintojų konkurencijos padidėjimo.
Man tai keista, kad su DDR5 Hynix tapo tuo gamintoju, kurio RAM’o nori. Seniau dažniausiai Samsung būdavo geresni RAM’ai spartinimui ir su geriausiais taimingais.