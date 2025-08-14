„Take-Two“ generalinis direktorius tiki, kad GTA VI išleidimas nebus atidėtas dar kartą
Strauss Zelnick, „Take-Two Interactive“ generalinis direktorius, vėl stengiasi įtikinti, kad „Grand Theft Auto VI“ išleidimo data nebus atidėta. Neseniai duotame interviu CNBC apie „Grand Theft Auto VI“ išleidimo datą Zelnick sakė: „Mano įsitikinimas yra labai didelis, tai akivaizdu. „Rockstar“ turi daug kitų reikalų, bet tai, žinoma, yra pagrindinis prioritetas.“
„Grand Theft Auto VI“ pirminė išleidimo data buvo 2025 m., „Rockstar“ nukėlė išleidimo datą į 2026 m. gegužės 26 d. Zelnick keletą kartų stengėsi viešai pareikšti pasitikėjimą, kad „Rockstar“ laikysis 2025 m. „Grand Theft Auto VI“ išleidimo datos. Sąžiningai sakant, tuo metu nebuvo konkrečios išleidimo datos, tik mėnuo ir metai, o tai reiškia, kad „Rockstar“ galėjo būti šiek tiek laisvesni dėl tikslios GTA VI išleidimo datos. Šis žaidimas yra toks svarbus, kad atrodytų, jog „Rockstar“ ir „Take-Two“ nebūtų taip konkrečiai paskelbę savo sprendimo, jei nebūtų įsitikinę, kad jį įgyvendins. Tačiau tai, kad Zelnick keletą kartų pareiškė esąs „labai įsitikinęs“, kad GTA VI bus išleistas 2025 m., daro naujus komentarus nieko vertus.
