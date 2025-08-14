JAV slapta įdeda sekimo įrenginius į lustų siuntas, kad galėtų stebėti neteisėtą eksportą į Kiniją
„Reuters“ negalėjo nustatyti, kaip dažnai buvo sekamos siuntos ir kada prasidėjo ši operacija, tačiau pažymi, kad JAV 2022 m. pradėjo taikyti įvairius pažangių lustų pardavimo Kinijai draudimus. Ataskaitoje teigiama, kad sekamos ne visos siuntos, o tik tos, kurios yra „tiriamos“.
Penki kiti šaltiniai, susiję su AI serverių tiekimo grandine, taip pat teigė žiną apie tokią programą ir pridūrė, kad buvo stebimos siuntos iš tokių įmonių kaip „Super Micro“ ir „Dell“, kurios naudoja AMD ir NVIDIA lustus.
Du serverių tiekimo grandinės šaltiniai papasakojo apie 2024 m. incidentą, susijusį su „Dell“ serverių, kuriuose naudojama NVIDIA aparatūra, siunta. Šaltiniai teigė, kad didesni sekimo įrenginiai buvo naudojami ant transportavimo konteinerių, o mažesni įrenginiai buvo paslėpti pačiose pakuotėse. Kai kurie sekimo įrenginiai buvo paslėpti net pačiuose serveriuose, pridūrė šaltiniai.
Kitas asmuo teigia matęs vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriuose sekimo įrenginiai buvo pašalinami iš siuntų, ir sakė, kad didesni įrenginiai buvo maždaug tokio dydžio kaip išmanusis telefonas.
Šaltiniai teigė, kad JAV prekybos departamento Pramonės ir saugumo biuras dažnai dalyvauja tokiose operacijose. Kartais į šias operacijas įtraukiami Federalinis tyrimų biuras ir Vidaus saugumo tyrimų tarnyba, teigė šaltiniai. Nė viena iš šių organizacijų nekomentavo šio klausimo, o Kinijos užsienio reikalų ministerija teigė nežinanti apie šią situaciją.
„Dell“ agentūrai „Reuters“ teigė nežinanti apie JAV vyriausybės iniciatyvą įdėti sekimo įrenginius į savo produktų siuntas. „Super Micro“ teigė neatskleidžianti „saugumo praktikos ir politikos, skirtos apsaugoti mūsų pasaulines operacijas, partnerius ir klientus“. „Dell“ atsisakė komentuoti, o AMD neatsakė į prašymą pateikti komentarą.
