„Intel“ ir toliau tobulins APO programėlę
Viena iš funkcijų, įdiegtų Intel 12-osios, 13-osios, 14-osios kartos „Core“ serijose ir „Core Ultra 200“ serijoje, yra „Application Optimization“ (APO) – įrankių rinkinys, leidžiantis optimizuoti sistemą konkretiems žaidimams. Ši funkcija optimizuoja kiekvieną žaidimą ir kiekvieną procesorių atskirai, leidžiant programinei įrangai nustatyti, kurie branduoliai turėtų būti naudojami konkrečioms užduotims. Nors tai gali turėti didelį poveikį našumui, „Intel“ turi koreguoti nustatymus kiekvienam palaikomam žaidimui.
Nuo APO išleidimo 2023 m. pabaigoje „Intel“ išplėtė palaikymą 12-osios ir 13-osios kartos „Core“ serijoms, efektyviai aprėpdama visą LGA-1700 platformą. Programinė įranga taip pat buvo atnaujinta, kad palaikytų „Core Ultra 200“ seriją, kuri šiuo metu yra vienintelė serija, skirta naujam „Intel“ lizdui.
Beveik prieš dvi savaites „Uniko’s Hardware“ atrastame teminiame pokalbyje „Reddit“ naudotojas, prisistatęs kaip „Intel“ inžinierius, pareiškė, kad „Intel“ ir toliau „100 % įsipareigojusi“ APO plėtrai ir planuoja išplėsti jos galimybes būsimose programose.
Keliuose atsakymuose naudotojas, pasivadinęs Aaron_McG_Official, atsakė į klausimus apie APO ateitį, paaiškindamas, kad dėl ribotų išteklių ir sudėtingų bandymų su įvairiomis aparatinės įrangos konfigūracijomis „Intel“ šiuo metu daugiausia dėmesio skiria esamų ir būsimų procesorių kartų palaikymui, o ne senesniems 12-osios ir 13-osios kartos procesoriams.
Naujausias atnaujinimas, išleistas 2025 m. gegužę, į optimizuotų žaidimų sąrašą pridėjo keletą naujų žaidimų. Sąraše jau yra „Cyberpunk 2077“, „Baldur’s Gate 3“, „Red Dead Redemption 2“, „Rainbow Six Siege“ ir daugelis kitų. „Intel“ pažymi, kad prieinamumas gali skirtis priklausomai nuo procesoriaus modelio ir sistemos konfigūracijos.
