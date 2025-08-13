D. Trumpas keičia nuomonę dėl „Intel“ vadovo. Rinka sureagavo teigiamai
Situacija prasidėjo praėjusią savaitę, kai JAV respublikonų senatorius Tomas Cottonas nusiuntė laišką „Intel“ valdybai, kuriame išreiškė „susirūpinimą dėl „Intel“ veiklos saugumo ir sąžiningumo bei galimo poveikio JAV nacionaliniam saugumui“.
Cottonas turėjo omenyje daugiau nei 200 milijonų dolerių, kuriuos „Intel“ generalinis direktorius ir jo rizikos kapitalo įmonė investavo į pažangias Kinijos gamybos ir lustų gamybos įmones, iš kurių kai kurios turi ryšių su Kinijos kariuomene. Tačiau nė viena iš šių įmonių nėra įtraukta į JAV iždo Kinijos karinio-pramoninio komplekso įmonių sąrašą, todėl jokių įstatymų nebuvo pažeista.
Kitą dieną Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė pranešimą, kuriame teigė, kad Tan yra „labai prieštaringas ir turi nedelsiant atsistatydinti. Kito sprendimo šiai problemai nėra“. Laiške „Intel“ darbuotojams Tan įtarimus dėl jo sandorių su Kinija pavadino „klaidinga informacija“. Jis taip pat patvirtino, kad įmonė susitiko su Trumpo administracija aptarti šį klausimą.
Anoniminiai šaltiniai teigia, kad Tan paaiškino Trumpui savo asmeninę ir profesinę patirtį bei pasiūlė būdus, kaip „Intel“ ir vyriausybė galėtų bendradarbiauti. „Intel“ generalinis direktorius gimė Malaizijoje, užaugo Singapūre, o vėliau persikėlė į JAV, kur įgijo magistro laipsnį Masačusetso technologijos institute.
Atrodo, kad susitikimas buvo sėkmingas. Trumpas patvirtino, kad jame dalyvavo jis pats, Tan, prekybos sekretorius Howardas Lutnickas ir iždo sekretorius Scottas Bessentas. „Susitikimas buvo labai įdomus. Jo sėkmė ir kilimas yra nuostabi istorija“, – rašė Trumpas. „Ponas Tan ir mano kabineto nariai praleis laiką kartu ir kitą savaitę pateiks man pasiūlymus. Dėkoju už dėmesį šiam klausimui!“
„Intel“ paskelbė trumpą pareiškimą apie susitikimą, kurį pavadino „atviru ir konstruktyviu diskusija apie „Intel“ įsipareigojimą stiprinti JAV technologijų ir gamybos lyderystę“. „Mes vertiname prezidento tvirtą lyderystę siekiant šių svarbių prioritetų ir tikimės glaudžiai bendradarbiauti su juo ir jo administracija, atkuriant šią puikią amerikiečių įmonę“, – pridūrė „Intel“.
„Intel“ akcijos pakilo net 15 % po to, kai Trumpas pritarė Tan kandidatūrai. Kompanija švęs šią retą gerą naujieną po to, kai „Fitch“ sumažino jos kredito reitingą iki dviejų pakopų virš šiukšlių statuso ir pranešė, kad jos 18A techprocesas nukentėjo dėl mažo našumo ir kokybės problemų, o tai kelia abejonių dėl jos gamybos atsigavimo.
Naujausi komentarai