„ARCTIC“ išleidžia „Xtender“ korpusus
„ARCTIC“ su „Xtender“ įspūdingai grįžta į korpusų segmentą. Didelio oro srauto korpusas derina dešimtmečių patirtį aušinimo srityje su moderniu panoraminiu dizainu – skirtas naudotojams, kurie nesileidžia į kompromisus dėl funkcionalumo ir estetikos. Po debiuto „Computex“ parodoje, „Xtender“ dabar yra prieinamas šešiose variantose ir ne tik praplečia „ARCTIC“ asortimentą, bet ir sudėtingų kompiuterių surinkimo galimybes.
Išplėskite savo potencialą – „ARCTIC Xtender“
Tik 64 litrų talpos midi korpusas siūlo daug vietos aukštos kokybės komponentams. E-ATX pagrindinės plokštės iki 285 mm, du 420 mm radiatoriai ir grafikos plokštės iki 482 mm ilgio gali būti lengvai integruojami. VG modeliuose GPU yra vertikalioje padėtyje – tai užtikrina iš anksto sumontuotas laikiklis ir PCIe 4.0 riser kabelis.
Didelės tinklinės detalės ir srautui optimizuotas vidinis išdėstymas užtikrina maksimalų oro cirkulavimą, o stikliniai skydai – skaidrūs, tonuoti arba veidrodiniai – leidžia nekliudomai matyti įdiegtą įrangą.
„Xtender“ yra gaminamas su penkiais galingais A-RGB ventiliatoriais: du P12 Pro A-RGB ir trys P14 Pro Reverse A-RGB (vėliau bus galima įsigyti atskirai) užtikrina efektyvų aušinimą ir kartu su apšviestu maitinimo bloko gaubtu sukuria įspūdingus apšvietimo efektus. Iš viso galima sumontuoti iki aštuonių ventiliatorių.
Nepaisant palyginti kompaktiškų matmenų, korpusas siūlo daugybę gerai apgalvotų funkcijų: nuo modulinio ventiliatorių sujungimo iki magnetinių dulkių filtrų, pakankamai vietos kabelių tvarkymui ir funkcionalaus I/O skydelio – užtikrinant aiškią struktūrą, lengvą montavimą ir maksimalų lankstumą. Daugiau galimybių, be kompromisų.
Speciali kaina dėka „ARCTIC Payback“
„ARCTIC“ dėkoja – išskirtiniais pasiūlymais. „Xtender“ galima įsigyti už „Payback“ akcijos kainą tiesiogiai internetinėje parduotuvėje. Nuolaida automatiškai atskaitoma pirkinių krepšelyje. Taip pat galima įsigyti „eBay“ ir pasirinktų partnerių parduotuvėse.
„Xtender“ variantai:
- „Xtender“ (baltas) skaidrus baltas: 154,99 € (MSRP: 209,99 €)
- „Xtender“ (juodas) Tamsiai juodas: 144,99 € (MSRP: 199,99 €)
- „Xtender“ (veidrodinis juodas) Veidrodinis juodas: 144,99 € (MSRP: 204,99 €)
- „Xtender VG“ (baltas) Švariai baltas: 184,99 € (MSRP: 229,99 €)
- „Xtender VG“ (juoda) Tamsinta juoda: 169,99 € (MSRP: 219,99 €)
- „Xtender VG“ (veidrodinė juoda) Veidrodinė juoda: 174,99 € (MSRP: 224,99 €)
- VG = su iš anksto įdiegtu vertikaliu GPU laikikliu ir PCIe 4.0 pakėlimo kabeliu.
Naujausi komentarai