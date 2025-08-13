Išbandyta RX 9060, greitesnė už RTX 5050 ir nedaug atsilieka nuo RTX 5060
„Sapphire RX 9060“ jau buvo išbandyta Pietų Korėjos žiniasklaidos priemonės „Technosaurus“. Tai unikali apžvalga, nes vaizdo plokštė buvo oficialiai išleista tik praėjusią savaitę ir niekada nebuvo skirta pasidaryk pats rinkai ir negalima įsigyti parduotuvių lentynose. Todėl ši apžvalga nebūtų buvusi įmanoma be sistemų integratorių pagalbos.
„Technosaurus“ apžvalgos tikslas buvo nustatyti, ar ši vaizdo yra geresnis pasirinkimas nei „GeForce RTX 5050“ ar RTX 5060, kurios abi yra žemos klasės modeliai. Norint gauti išsamų vaizdą, vaizdo plokštė buvo išbandyta dviejose platformose su pradinio lygio „Ryzen 5 7500F“ ir aukščiausios klasės 9800X3D procesoriais.
Įdomu tai, kad apžvalgininkas patvirtino, kad, nors vaizdo plokštė buvo išleista tik praėjusią savaitę, ją jau palaikė senesni tvarkyklės (25.6.3), o tai rodo, kad AMD šį modelį ruošė jau kurį laiką. Fiziškai RX 9060 yra mažesnė už XT versiją, o tai yra keista, atsižvelgiant į tai, kad „Sapphire“ sukūrė atskirą aušintuvą šiam modeliui.
Našumo atžvilgiu RX 9060 yra beveik tokia pat greita kaip RTX 5060. NVIDIA vaizdo plokštė yra vidutiniškai 2 % greitesnė 1080p žaidimuose su maksimaliais nustatymais. Pagal tuos pačius testus RX 9060 XT yra vidutiniškai 6,2 % greitesni. Palyginti su RTX 5050, RX 9060 yra 19 % greitesnė.
ir greitesnė ir neatsilieka pavadinime 🙂
Pataisyta