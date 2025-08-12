„Fractal Design Mood“: kokia bus mūsų nuotaika?
Intro
„Mood“ debiutavo dar praėjusių metų „Computex“ parodoje. Kadangi tai mini-ITX korpusas mums jis automatiškai tampa įdomus, bet ir be šio fakto „Fractal Design“ korpusas turi kuo sudominti. Ko gero, tai pirmasis vertikalus švedų kompanijos sukurtas korpusas, kuriame aušinimo principas paremtas šilumos kilimu nuo dugno į viršų. Ne mažiau įdomiai atrodo sprendimas įvilkti korpusą į medžiaginį rūbą, paliekant išorėje labai mažai vietos plastikui, o stiklo čia išvis nėra. Visos šios „Mood“ savybės kelia susidomėjimą, tačiau ar viskas pateisins pirminį įspūdį paaiškės tik po sistemos surinkimo ir testavimo. Taigi koka bus mūsų nuotaika (angl. mood) išbandžius šį neįprastą „Fractal Design“ korpusą?
Naujausi komentarai