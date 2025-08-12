Cheat‘ų kūrėjai žaidimams uždirba milijonus
Jungtinės Karalystės Birmingemo ir Voriko universitetų mokslininkai apskaičiavo, kad maždaug 80 interneto svetainių, parduodančių internetinių vaizdo žaidimų cheat‘us, per metus uždirba nuo 12 iki 73 milijonų JAV dolerių. Nors kai kurie sukčiavimo mechanizmai gali apeiti patikimas (ir dažnai nepopuliarias) kovos su sukčiavimu programas, jie paprastai yra brangesni.
„Battlefield 6“ atviros beta versijos žaidėjai kompiuteriuose susidūrė su sukčiautojais, nepaisant prieštaringo žaidimo reikalavimo, kad naudotojai įjungtų „Windows Secure Boot“. Nors dėl šios situacijos griežtos kovos su sukčiavimu priemonės gali atrodyti neveiksmingos, naujausi tyrimai rodo, kad jos vis dėlto padeda, nes padidina sukčiavimo kainą.
Mokslininkai išanalizavo viešus forumus „Engine Owning“, „Sky Cheats“ ir daugelį kitų cheat‘ų parduotuvių. Jie nustatė, kad nuo 30 000 iki 174 000 klientų moka nuo 10 iki 240 JAV dolerių per mėnesį už programinę įrangą, kuri suteikia jiems nesąžiningą pranašumą žaidimuose, pvz., „Fortnite“, „Call of Duty“, „Rainbow Six Siege“, „Counter-Strike 2“, „Team Fortress 2“, „Escape From Tarkov“ ir kituose populiariuose žaidimuose.
„Engine Owning“ yra populiariausia svetainė, kurią kas mėnesį aplanko apie 500 000 lankytojų – tikriausiai todėl, kad ji siūlo vienus iš pigiausių sukčiavimo įrankių, kurių kaina svyruoja nuo 10 iki 20 JAV dolerių. Pažymėtina, kad žaidimo apsaugos nuo sukčiavimo priemonių sudėtingumas turi didesnę įtaką sukčiavimo įrankio kainai nei žaidimo populiarumas.
Šie duomenys gali pagrįsti griežčiausių apsaugos nuo sukčiavimo priemonių naudojimą būsimuose žaidimuose, pvz., „Battlefield 6“ ir „Call of Duty: Black Ops 7“. Abiem žaidimams reikės „Windows Secure Boot“, o „Black Ops 7“ taip pat reikės TPM 2.0. Šios priemonės tikrina anomalijas sistemos paleidimo metu ir veiksmingai veikia kaip apsauga nuo sukčiavimo branduolio lygiu.
Kai kurie žaidėjai prieštarauja branduolio lygio apsaugai nuo sukčiavimo, nes suteikiant bet kuriai programai prieigą prie giliausio kompiuterio operacinės sistemos sluoksnio, žymiai padidėja rizika naudotojams, jei programinė įranga yra pažeista arba jei kūrėjai padaro klaidą.
Nors net branduolio lygio apsauga nuo sukčiavimo negali visiškai pašalinti sukčiavimo, „Battlefield“ leidėjas EA vis dar mano, kad tai verta. Žaidėjai pradėjo dalytis sukčiavimo vaizdo įrašais beveik iškart po atviros beta versijos paleidimo, bet EA pranešė, kad sugavo apie 330 000 sukčiautojų, kasdien aptikdama dešimtis tūkstančių.
Bendrovė teigia, kad niekada nesakė, kad Secure Boot reikalavimas bus panacėja, o naujausi tyrimai rodo, kad šis reikalavimas vis dar gali padėti sumažinti sukčiavimą, nes padidina to kainą.
