NVIDIA ir AMD susimokės 15 % mokestį JAV nuo pajamų gautų Kinijoje
NVIDIA ir AMD sudarė neįprastą prekybos susitarimą, pagal kurį jos moka fiksuotą 15 procentų pajamų nuo lustų pardavimo Kinijai dalį JAV vyriausybei, kad užsitikrintų eksporto licencijas, praneša „Bloomberg“. Dėl šio mokėjimo abi bendrovės natūraliai padidins lustų kainas Kinijos klientams, o šis žingsnis skirtas padidinti Kinijos AI spartinimo duomenų centrų išlaidas, kad duomenų centrai kitose pasaulio dalyse taptų konkurencingesni. Tai greičiausiai daroma siekiant sumažinti Kinijos debesų kompiuterijos įmonių energijos sąnaudų pranašumą, palyginti su Vakarų rinkomis. Moore’o dėsnis praktiškai nebegalioja, todėl pramoninio masto AI spartinimas taps energijai imliu procesu.
kas trukdo vakarams daugiau atominių elektrinių pasistatyti?