AMD nebetieks „Ryzen 7 5700X3D“ procesorių
Olandijos žiniasklaidos teigimu, AMD nebeplatina 8 branduolių procesoriaus „Ryzen 7 5700X3D“, skirto žaidėjams. Šis AM4 modelis buvo vienas iš dviejų variantų su aštuoniais „Zen 3“ branduoliais. 2022 m. išleistas 8 branduolių procesorius „Ryzen 7 5800X3D“ tapo akimirksniu populiarus ir geriausiu žaidimų procesoriumi paskutinės kartos platformai. AMD galiausiai suprato, kad vienas modelis negali patenkinti paklausos, todėl vėliau išleido 6 branduolių „Ryzen 5 5600X3D“ ir 8 branduolių „Ryzen 7 5700X3D“, kuris iš esmės buvo mažesnio dažnio 5800X3D variantas.
Dabar galima sakyti, kad AMD sustabdė AM4 pagrindu sukurtų procesorių su 3D V-Cache gamybą. 5600X3D yra parduodamas tik tam tikruose mažmeninės prekybos tinkluose, o 5700X3D, kaip pranešama, pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. 5800X3D iš mažmeninės prekybos rinkos dingo praėjusiais metais.
Parduotuvės „Tweakers“ pranešė, kad jos nebegali užsakyti šio procesoriaus, todėl 5700X3D nebebus galima įsigyti, kai bus išparduotas esamas atsargų kiekis. Paklausti apie 5700X3D gyvavimo ciklo pabaigą, AMD atsisakė komentuoti.
Viskas turi pradžią ir pabaigą.
Bet manajam PC su 5700X3D dar ta pabaiga labai toli 😀