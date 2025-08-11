Dėl neigiamos reakcijos į „siaubingą“ GPT-5 „OpenAI“ priversta atkurti senesnius „ChatGPT“ modelius
„OpenAI“ ketvirtadienį pristatė GPT-5, o „Pro“ abonentai ir verslo klientai gavo galingesnį GPT-5 Pro. Kompanija teigia, kad naujasis modelis tam tikrais rodikliais pranoksta konkurentus, tokius kaip „Google DeepMind“ ir „Anthropic“, tačiau daugelis žmonių nesidalija Altmano entuziazmu.
Naudotojai tokiose svetainėse kaip „Reddit“ praneša, kad GPT-5 daro klaidas, kurių nesitiktum iš naujausio kalbos modelio. Be klaidų, naudotjai skundžiasi ir kitais GPT-5 elementais. „Reddit“ temoje „GPT5 yra siaubingas“ kritikuojami trumpi ir nepakankami atsakymai, akivaizdesni AI stiliaus atsakymai ir mažesnė „asmenybė“.
Žmonės taip pat yra nepatenkinti įvestais apribojimais. „ChatGPT Plus“ naudotojai dabar gali siųsti ne daugiau kaip 200 pranešimų per savaitę, o kai kurie naudotojai šį limitą pasiekia per kelias valandas, todėl šis mokamas lygis atrodo kaip nemokama versija. Tai ypač erzina, nes senesni „ChatGPT“ modeliai buvo pašalinti su GPT-5 paleidimu.
Daugeliui grasinant atšaukti savo prenumeratą dėl pokyčių ir apribojimų, Altman bandė išspręsti šią situaciją „X“ pranešime.
Pirma, „ChatGPT Plus“ naudotojų greičio riba padvigubinama iki 400 pranešimų per savaitę. Antra, „Plus“ naudotojai galės toliau naudoti GPT-4 modelius, jei pageidaus. Altman pridūrė: „Stebėsime naudojimą, kol apsvarstysime, kiek laiko siūlyti senuosius modelius.“
Įraše taip pat teigiama, kad GPT-5 dabar yra protingesnis nei jo paleidimo metu, nes automatinis perjungiklis sugedo ir ketvirtadienį neveikė, todėl atrodė „kur kas kvailesnis“.
Altmanas prieš paskui paskelbė kitą pranešimą, kuriame pažymėjo, kad „OpenAI nepakankamai įvertino, kiek „kai kurie dalykai, kuriuos žmonės mėgsta GPT-4o, jiems svarbūs, net jei GPT-5 daugeliu atžvilgių veikia geriau“.
Nepaisant Altman atnaujinimų ir pažadų, žmonės, kurie jau atšaukė savo prenumeratas, vargu ar jas atnaujins.
Naujausi komentarai