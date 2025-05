AMD praneša 2025 m. pirmo ketvirčio finansinius rezultatus

AMD visiems praneša kaip bendrovei sekėsi per pirmą 2025 metų ketvirtį. Per šį laikotarpį AMD gavo 7,438 mlrd. JAV dolerių pajamų. Ši suma yra net 36 % didesnė nei prieš metus, bet 3 % mažesnė nei ketvirtyje prieš tai. Bendrovės pelnas per tris šių metų mėnesius siekė 709 mln. JAV dolerių, tai yra 476 % daugiau nei prieš metus ir 47 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai. Galime sakyti, kad bendrovės skaičiai yra pakankamai geri, bet ne tokie geri kaip NVIDIA.

AMD sako, kad jų duomenų centrų padalinys sugeneravo 3,7 mlrd. JAV dolerių pajamų. Tai yra 57 % augimas lyginant su praėjusiais metais. Klientų padalinys per ketvirtį iš viso sugeneravo 2,9 mlrd. JAV dolerių pajamų, o tai yra 68 % augimas lyginant su praėjusiais metais. Įdomu, kad žaidimų padalinys sugeneravo tik 647 mln. JAV dolerių., 30 % mažėjimas lyginant su praėjusiais metais. AMD sako, kad tai yra dėl sumažėjusių išskirtinio dizaino lustų („PlayStation“, „Xbox“) pajamų mažėjimo.

Pilną AMD finansinę ataskaitą rasite čia.