AMD supranta, kad procesorių pavadinimai yra painūs, bet problemos tame nemato
Kai AMD pristatė savo „Ryzen 7000“ mobiliųjų įrenginių pavadinimų sistemą, trečiasis skaitmuo buvo skirtas architektūrai nurodyti (pavyzdžiui, 7040 = „Zen 4“). Tai buvo paprastas metodas, leidžiantis klientams lengvai atskirti produktus. Vos po vienos kartos AMD vėl pakeitė šią schemą.
„Ryzen 200“ ir „Ryzen 300“ serijos mobilieji lustai nebeturi aiškių architektūros žymių. Pavyzdžiui, „Ryzen 200“ serija yra pagrįsta pervadintais „Ryzen 7040“ ir „Ryzen 8040“ procesoriais. Šį nenuoseklumą greitai pastebėjo spauda, o dabar ta pati problema išplito ir į „Ryzen Z2“ seriją, skirtą šiuolaikiniams žaidimų nešiojamiesiems kompiuteriams. Nepaisant pavadinimo, Z2 šeima apima keletą CPU ir GPU architektūrų, įskaitant „Zen 2“, „Zen 3“, „Zen 4“, „Zen 5“ ir RDNA 2, 3 bei 3.5.
AMD pripažįsta, kad pavadinimai kelia painiavą, tačiau bendrovė šią problemą vertina kitaip nei žiniasklaida. „ComputerBase“ praneša, kad bendrovė nukreipė dėmesį į „Intel“, kuri šiuo metu parduoda tris architektūras iš karto („Raptor Lake“, „Arrow Lake“ ir „Lunar Lake“).
Vokietijos žiniasklaida taip pat pastebėjo, kad IFA parodoje daugelis mini kompiuterių gamintojų vis dar demonstravo „Ryzen 5000“, „Ryzen 6000“, „Ryzen 7000“ ir „Ryzen 8000“ produktus. Tuo tarpu naujausiame AMD produktų portfelyje yra „Ryzen 200“, „Ryzen 300“ ir „Ryzen MAX 300“ serijos, kurias gali būti sunku įvertinti tiems, kurie atidžiai neseka produktų naujienų.
AMD taip pat pakeitė „Radeon PRO“ pavadinimą į „Radeon AI PRO“, o naujos kartos „Radeon RX“ taip pat turėtų gauti naują pavadinimą, nebent kompanija nuspręstų tęsti tiesioginį perėjimą nuo 9000 prie 10000, o tai būtų beveik praleista proga „padidinti“ esamą pavadinimų painiavą.
