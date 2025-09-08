„Ryzen 9500F“ išleidimas planuojamas rugsėjo viduryje
„Benchlife“ pasidalijo, atrodo, oficialiomis „Ryzen 5 9500F“ pristatymo skaidrėmis, įdomu, kad jos yra anglų kalba. Tai neįprasta, nes „AMD China“ jau patvirtino, kad šis modelis yra skirtas tik Kinijos rinkai, bent jau versija su produkto kodu 100-000001406.
Kadangi „AMD China“ jau įtraukė šį procesorių į parduodamų produktų sąrašą, šiose skaidrėse nurodyta rugsėjo 16 d. išleidimo data kelia sumaištį. Kam reikalinga išleidimo data, jei oficialioje parduotuvėje žadama procesorių išsiųsti iki rugsėjo 9 d. Tai kelia galimybę, kad produktas bus išleistas pasauliniu mastu su skirtingais produktų kodais.
„Benchlife“ atrodo turi šį procesorių ir net pasidalino nuotrauka, patvirtinančia OPN kodą bei išleidimo datą. Skaidrėse taip pat teigiama, kad procesorius yra 9 % greitesnis žaidimuose nei „Ryzen 5 7500F“ ir 11 % greitesnis konkurencinguose žaidimuose.
Taivane įsikūrusi parduotuvė patvirtino, kad bandymai jau vyksta ir rezultatai turėtų būti gauti netrukus. Kiti Kinijos žiniasklaidos atstovai jau pasidalijo testų rezultatais. Pranešama, kad šiuose testuose procesorius yra 3,5 % greitesnis nei 7500F, beveik prilygstantis „Core i5-14600K“ arba „Core Ultra 5 265K“.
