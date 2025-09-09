Teigiama, kad „Intel“ jau ruošia „Arc B770“ pakuotes
„Intel“ dirba prie aukštesnės klasės „Arc Battlemage“ vaizdo plokštės išleidimo, ir tai patvirtina įvairūs gandai. Nors kompanija tyli apie savo „Arc“ planus, vis labiau plinta gandai, kad netrukus bus išleista „Arc B770“ vaizdo plokštė. „Intel“ niekada nepatvirtino, kad šis modelis egzistuoja, tačiau yra pakankamai įrodymų, kad BMG-G31 produktas yra kuriamas.
Haze neseniai pastebėjo siuntimo manifestus, kuriuose nurodyti G31 ir C32 GPU. Jie rodo, kad „Intel“ šių metų birželio mėnesį siuntė 390×189×83 mm dydžio popierines dėžes. Kaip jau minėjo kiti, „Intel“ laikėsi to paties modelio su „Arc B580“ maždaug 2,5 mėnesio prieš išleidimą.
Naujausi gandai apie „Arc B770“ rodo, kad vaizdo plokštė bus išleista ketvirtąjį ketvirtį. „Intel“ būtų logiška orientuotis į šventinį sezoną, tačiau konkurencija yra didelė. Tiek AMD, tiek NVIDIA jau išleido savo aukštesnės vidutinės klasės ir aukščiausios klasės variantus, o NVIDIA taip pat ruošiasi išleisti RTX 50 SUPER plokštes per artimiausius mėnesius. Jei „Intel“ išleis B770, ji gali greitai prarasti patrauklumą, jei konkurentai išleis galingesnius produktus. Tačiau, žinoma, galiausiai svarbiausia bus kaina.
Sėkmės Intel’iui. Jeigu jau B580 akivaizdžiai turi problemų su per dideliu procesoriaus naudojimu, tai su dvigubai galingesne B770 išvis bus prastai žaidimuose. Aš geriau skubinčiau naujesnes architektūras negu beprasmius produktus paleidinėti, nors čia yra variantas kad Intel šitas kortas paleis tik dėl vaizdo, ir dauguma gamybos bus skirta biudžetiniam AI su 32GB vram variantui.
Nelabai jie gali paskubeti vien norais vedami. Kai i plokstes R&D jau babkes suleista, tai belieka tik isleisti produkta ir siuo atveju tiketis jog bent dali investiciju pavyks atmusti 😀
B580 – nebloga plokštė. Pas patį tokia su i7 5775c 😀 . Ilgainiui 12GB vRam duos savo prieš 8 GB RTX/RX 3000, 4000, 5000…