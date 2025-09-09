„Switch“ moderiui teismas liepė „Nintendo“ sumokėti 2 mln. USD
Byla susijusi su tinklalapiu „Modded Hardware“, kuriame buvo parduodami tokie įrenginiai kaip „MIG Switch flashcart“ ir „MIG Dumper“. Nors abu įrenginiai parduodami kaip atsarginės kopijos įrenginiai, jie naudojami piratavimo tikslais, nes leidžia naudotojams kopijuoti žaidimų kasetes į skaitmeninius failus ir juos įkelti/paleisti be originalios kasetės.
2024 m. liepos mėn. „Nintendo“ Vašingtono federaliniame teisme pareiškė ieškinį prieš Mičigano valstijos gyventoją Ryan Daly, „Modded Hardware“ operatorių. „Nintendo“ buvo įspėjusi Daly uždaryti savo verslą praėjusį kovą, tačiau jis tai ignoravo, todėl buvo imtasi teisinių veiksmų.
Galbūt neprotingai, Daly nusprendė atsisakyti bet kokio teisinio atstovavimo ir pats atstovavo sau teisme. Jis neigė „Nintendo“ kaltinimus dėl neteisėtos prekybos piratavimui skirta aparatūra ir įtarimus, kad jis pardavinėjo produktus, į kuriuos buvo įdiegti piratiniai žaidimai.
Daly gynybos argumentai apėmė viską, nuo sąžiningo naudojimo leidimų iki negaliojančių autorių teisių. Tačiau nepaisant jo drąsios pastangos apsiginti, „Nintendo“ ir jos, tikėtina, labai kvalifikuoti ir gerai apmokami teisininkai laimėjo bylą.
Teismas nusprendė, kad „Modded Hardware“ pardavinėjo piratavimą leidžiančius įrenginius, nulaužtas konsoles ir modifikuotus lustus, kurie „Nintendo of America“ padarė „didžiulę ir nepataisomą žalą“, leidžiant „masiniu mastu“ kurti, platinti ir žaisti piratines „Nintendo“ žaidimų kopijas. „Nintendo“ teigė, kad tai kėlė grėsmę pardavimams ir kenkė „Switch“ ekosistemai
Daly dabar turi sumokėti įmonei 2 milijonus dolerių, uždaryti „Modded Hardware“ svetainę ir perduoti domeną „Nintendo“. Nuolatinis teismo įsakymas taip pat draudžia jam dalytis dokumentais ar informacija, susijusia su konsolių modifikavimu.
Nė viena kompanija nėra tokia agresyvi persekiodama piratus ar įtariamus piratus kaip „Nintendo“. Šiais metais Japonijoje buvo išnagrinėta pirmoji „Switch“ modifikavimo byla, kuri baigėsi bauda ir lygtine laisvės atėmimo bausme. Kovo mėnesį kompanija laimėjo dar vieną bylą prieš Prancūzijos failų dalijimosi kompaniją „Dstorage“, kuri talpino piratinius „Nintendo“ turinius. Lapkričio mėnesį „Nintendo“ siekė gauti „Reddit“ verslo įrašus, kad galėtų identifikuoti piratavimo subredditų narius, kas sukėlė didelį nerimą.
