AMD teigia, kad „Ryzen 7 9850X3D“ su DDR5-4800 atmintimi tik vos lėtesnis nei su DDR5-6000
„Videocardz“ gavo skaidrę iš atnaujintos prezentacijos apie būsimą „Ryzen 7 9850X3D“. Vienoje diagramoje daugiausia dėmesio skiriama DDR5 kainoms ir tam, kas nutinka, jei negalima pasiekti įprastų atminties greičių, kuriuos dažnai nurodo AMD. Priminsime, kad AMD savo „Ryzen“ AM5 procesoriams kaip tinkamiausią atmintį nurodo DDR5-6000.
Skaidrėje lyginami DDR5-4800 ir DDR5-6000 greičiai, naudojant 2×16 GB konfigūraciją. AMD teigia, kad, remiantis jos atliktais bandymais, vidutinis FPS skirtumas yra mažesnis nei 1 % daugiau nei 30 žaidimų. Pateikti pavyzdžiai apima „Cyberpunk 2077“, „Far Cry 6“, „Red Dead Redemption 2“, „Metro Exodus Enhanced Edition“ ir „Warhammer 40,000: Space Marine 2“, kur skirtumai diagramoje svyruoja nuo +0,2 % iki +1,6 %.
AMD taip pat teigia, kad „Ryzen 7 9850X3D“ ir „Ryzen 7 9800X3D“ našumo skirtumas yra nuo 3 % iki 7 %. „Ryzen 7 9850X3D“ turėtų būti pristatytas sausio 29 d..
