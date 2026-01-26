„Intel“ parduoda visus lustus, kuriuos tik pagamina, todėl prioritetas yra AI serverių lustams
„Intel“ ketvirtojo ketvirčio rezultatai atspindėjo didėjantį jos AI ir duomenų centrų produktų paklausą, kurią kompensavo nuolatiniai tiekimo apribojimai, kurie toliau daro spaudimą jos vartotojų segmentui. Puslaidininkių gigantas pranešė, kad 2025 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos siekė 13,7 mlrd. JAV dolerių, tai yra 4 proc. mažiau nei praėjusiais metais, bet beveik atitinka aukščiausią prognozę. Metinės pajamos šiek tiek sumažėjo nuo 53,1 mlrd. JAV dolerių iki 52,9 mlrd. JAV dolerių.
Šie nevienareikšmiški rezultatai parodo esminį Intel verslo prieštaravimą: bendrovė parduoda beveik visus pagamintus lustus, tačiau vis tiek negali patenkinti paklausos. Tiekimo trūkumas privertė vadovus teikti pirmenybę didelio pelno segmentams, o vartotojų procesorių gamybą riboti.
„Intel“ duomenų centrų ir dirbtinio intelekto padalinys pasiekė išskirtinių rezultatų – ketvirčio pajamos išaugo 9 proc., o metinės pajamos – 5 proc. Pajamos išaugo, nes debesų paslaugų teikėjai ir verslo klientai padidino paklausą naujoms „Xeon“ ir dirbtinio intelekto greitintuvų serijoms, optimizuotoms didelės apimties lygiagretiems darbo krūviams. Tuo tarpu „Intel“ klientų kompiuterinių sistemų grupė, atsakinga už „Core“ procesorius, „Arc“ grafikos plokštes ir kitus asmeninių kompiuterių produktus, patyrė 7 proc. pajamų sumažėjimą per ketvirtį ir 3 proc. per metus.
Dėl šio disbalanso vadovybė nusprendė gamybos prioritetus perkelti į verslo segmentą, kuris generuoja didesnį pelną. Finansų direktorius David Zinsner sakė, kad „Intel“ vidinį silicio plokščių tiekimą sutelkė į duomenų centrų produktus, o didesnę dalį vartotojams skirtų lustų gamybos perdavė išorės gamintojams, pvz., TSMC.
Toks prioritetų nustatymas gali sukelti potencialų trūkumą ar kainų spaudimą „Intel“ būsimai vartotojams skirtai produktų serijai, įskaitant naujus „Core Ultra Series 3“ procesorius, kurių kodinis pavadinimas „Panther Lake“. Skirtingai nuo savo pirmtakų, kurie labai priklausė nuo TSMC gamybos, šie lustai daugiausia gaminami pačios įmonės.
