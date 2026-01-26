„Intel“ patvirtino, kad „Nova Lake“ procesoriai bus išleidžiami 2026 m. antroje pusėje
„Intel“ atskleidė nedaug informacijos apie savo naujos kartos stalinių kompiuterių procesorius. Tačiau gandai rodo, kad po kelerių metų stagnacijos bendrovė ruošiasi mesti iššūkį AMD aukščiausios klasės, žaidimams skirtiesiems X3D procesoriams. Neseniai vykusioje telekonferencijoje „Intel“ patvirtino, kad jos būsima produktų serija bus pristatyta šių metų pabaigoje.
„Intel“ ketvirtojo ketvirčio 2025 m. pelno skambučio metu generalinis direktorius Lip-Bu Tan patvirtino, kad bendrovė planuoja iki metų pabaigos pristatyti „Nova Lake“ stalinių kompiuterių procesorius, kurie, tikėtina, bus pavadinti „Core Ultra 400“. Ankstesni patikimų šaltinių pranešimai rodo, kad aukščiausios klasės procesoriai bus iš esmės pertvarkyti.
Nors „Intel“ neatskleidė oficialių „Nova Lake“ našumo tikslų, Tan sakė, kad bendrovė siekia sustiprinti savo stalinių kompiuterių ir nešiojamųjų kompiuterių rinkos dalį ateinančiais metais. Šis komentaras tikriausiai atspindi „Intel“ palaipsniui mažėjančią kontrolę abiejuose segmentuose, atsižvelgiant į AMD „Zen“ procesorių ir „Apple“ M serijos lustų populiarėjimą per pastaruosius aštuonerius metus.
Tikimasi, kad aukščiausios klasės „Nova Lake“ procesorius, galbūt vadinamas „Core Ultra 9 485K“, turės 52 branduolius: 16 „Coyote Cove“ našumo branduolių, 32 „Arctic Wolf“ efektyvumo branduolius, keturis mažos galios branduolius, „Xe3 Celestial“ integruotus grafikos branduolius ir 150 W galią, todėl tai tikriausiai bus ambicingiausias stalinių kompiuterių procesorius „Intel“ istorijoje. „Core Ultra 7“ konfigūracija apima 42 branduolius, o „Core Ultra 5“ lustai turės iki 28 branduolių. Staliniai procesoriai taip pat pereis prie naujo „Intel“ LGA 1954 lizdo ir 900 serijos pagrindinių plokščių lustų rinkinių. Pramonės analitikai tikisi, kad „Nova Lake“ apims aukščiausios klasės nešiojamųjų kompiuterių procesorius, kurie, kaip gandai sako, turės iki 28 branduolių.
