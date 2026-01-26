„Gmail“ savaitgalį patyrė nesklandumus su savo šlamšto filtru
„Gmail“ patiria vieną iš tų rytų, kai pasaulyje populiariausia elektroninio pašto programa staiga pamiršta, kaip atpažinti akivaizdžius šlamšto laiškus. Naudotojai praneša apie elektroninio pašto pristatymo vėlavimus ir įspėjimus, kad kai kurie laiškai nebuvo patikrinti dėl šlamšto, todėl šlamštas (ir galbūt dar blogesni laiškai) patenka į pašto dėžutes.
„Reddit“ ir „X“ vartotojai praneša apie 10 ir daugiau minučių elektroninio pašto pristatymo vėlavimus, kai kurie pranešimai atvyksta taip vėlai, kad vienkartiniai kodai ir elektroniniu paštu pagrįstas dviejų veiksnių autentifikavimas baigiasi, prieš juos spėjus panaudoti. Tai yra tokia kliūtis, kuri gali paversti paprastą prisijungimo bandymą varginamu laukimu.
„Google“ teigia, kad „Gmail“ veiklos sutrikimas jau išspręstas. Savo naujausioje būsenos atnaujinime bendrovė patvirtino, kad elektroninio pašto klaidingas klasifikavimas, šlamšto įspėjamieji baneriai ir pristatymo vėlavimai buvo ištaisyti šeštadienį, sausio 24 d., 9:55 val.
