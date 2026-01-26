„YouTube“ iš nemokamų naudotojų nori atimti dar vieną funkciją
Jei „YouTube“ nori įtikinti daugiau naudotojų užsiregistruoti „Premium“ prenumeratai, jam reikia funkcijų, dėl kurių ji būtų verta savo kainos. „Premium“ jau siūlo daug išskirtinių privalumų, pvz., jokių reklamų, foninio grojimo galimybę, atsisiuntimo neprisijungus ir kt. Naujas eksperimentas rodo, kad „YouTube“ netrukus galėtų pridėti dar vieną būtiną funkciją į šį sąrašą. Tačiau šios funkcijos pridėjimas būtų daromas platformos nemokamų naudootjų sąskaita.
Viena iš populiariausių „YouTube“ funkcijų yra atkūrimo greitis. Ši parinktis leidžia pagreitinti arba sulėtinti vaizdo įrašo atkūrimo greitį. Nors ši funkcija iki šiol buvo prieinama visiems, tai gali pasikeisti.
„Reddit“ naudotojas pastebėjo, kad „YouTube“ atrodo vykdo naują eksperimentą. Šiame eksperimente naudotojai yra suskirstyti į dvi bandomąsias grupes. A grupės nariai ir toliau galės nemokamai naudotis atkūrimo greičio funkcija. Tuo tarpu B grupės nariai už atkūrimo greičio funkciją turės mokėti. Naudotojas teigia, kad eksperimentą pastebėjo, nes viena iš jo paskyrų yra B grupėje, o kita – A grupėje.
Naujausi komentarai