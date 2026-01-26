Parodyta koks galėtų būti „iPhone Fold“ dydis lyginant su konkurentais
„iPhone Fold“ turėtų būti pristatytas vėliau šiais metais kaip pirmasis „Apple“ sulenkiamas išmanusis telefonas. Labiausiai įsimintina jo savybė, bent jau pagal iki šiol nutekėjusią informaciją, yra jo forma, o tai reiškia, kad sulenktas jis yra daug platesnis nei dauguma konkurentų, o išlankstytas – tiesus ir orientuotas horizontaliai.
Taigi, išskleistas jis turi labiau stačiakampį ir mažiau kvadratinį ekrano formatą nei kiti panašūs įrenginiai. „Samsung“ „Galaxy Z TriFold“, matomas čia šalia „iPhone Fold“ maketo, yra išimtis, nes iš esmės išskleidžiamas į 10 colių planšetinį kompiuterį, bet jis sulenkiamas du kartus.
Palyginti su žemiau esančiu „Galaxy Z Fold7“, „iPhone Fold“ išskleistas yra akivaizdžiai mažesnis, bet taip pat labai aiškiai labiau stačiakampis ir mažiau kvadratinis.
Galiausiai, čia jis yra šalia dar keistesnio „Huawei“ „Pura X“, kuris yra atverčiamas sulenkiamas telefonas su ypač plačiu ekrano santykiu. „iPhone Fold“ yra didesnis ir platesnis, žinoma, ir sulenkiamas kitaip, bet čia yra labai nedidelis panašumas.
Bet kokiu atveju, visos šios nuotraukos įrodo, koks unikalus bus „iPhone Fold“ formos faktorius – mes tiesiog niekada nematėme nieko panašaus. Tačiau jo unikalumas greičiausiai ilgai netruks – jau sklinda gandai, kad „Samsung“ ir „Oppo“ jau paleido kopijavimo mašinas, ruošdami savo platesnius knygos tipo sulenkiamus telefonus, jei „iPhone Fold“ taptų labai sėkmingas.
