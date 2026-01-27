Tom Petersen sako, kad „Intel“ neplanuoja „Strix Halo“ konkurento
„Intel“ darbuotojas Tom Petersen „Club386“ sakė, kad „Intel“ neplanuoja kurti tiesioginio konkurento AMD „Ryzen AI Max+“ „Strix Halo“ platformai. Petersen taip pat atmetė AMD dabartinę integruotą grafiką kaip nekonkurencingą pagal galią ir našumą vienam vatui.
Šie komentarai pasirodė po AMD neseniai atliktų rinkodaros palyginimų, kuriuose „Strix Halo“ pagal grynąjį našumą lenkia „Intel“ flagmaną „Panther Lake“ iGPU. „Strix Halo“ tikrai turi didesnį iGPU, bet tikimasi, kad „Core Ultra X9“ ir „X7“ sistemos taip pat bus brangios, o tai artimesnė AMD „Ryzen AI Max+“ tikslinė rinkos dalis.
„Jei palyginsite mūsų ir AMD geriausių produktų santykinį našumą, taps aišku, kad mes orientuojamės į integruotos grafikos našumą, visų pirma žaidimams.“
— Tom Petersen („Intel“) „Club386“
Petersen taip pat apibūdina „Strix Halo“ kaip artimesnį diskretiškos GPU klasės produktą nei iGPU. Jis sakė, kad šiam segmentui „geriau tiktų maža, diskretiška GPU“, kurią siūlo trečiosios šalys, o ne „Intel“ kuriamas APU, skirtas prilygti „Strix Halo“ grafikos našumui.
Jei teisingai supratome, tai reiškia, kad „Nova Lake-AX“, apie kurį praėjusių metų viduryje pasirodė keletas nutekėjusių žinių, nebus. Jis turėjo būti „Strix Halo“ konkurentas su galingu iGPU. Tačiau, atsižvelgiant į tai, ką ką tik pasakė Petersen, to nebus.
Toje pačioje diskusijoje Petersen teigė, kad „Intel“ dėmesys sutelktas į integruotą grafikos našumą žaidimams, o AMD dabartinis produktas atsilieka efektyvumo atžvilgiu. Petersen sakė, kad AMD iGPU „nėra toks konkurencingas“ galios ar našumo vienam vatui atžvilgiu, ir pridūrė, kad „Intel“ „aiškiai pirmauja“ šiame konkrečiame palyginime.
„Dabartinis AMD produktas nėra toks konkurencingas nei galios, nei našumo vienam vatui atžvilgiu… Mano nuomone, mes aiškiai pirmaujame.“
— Tom Petersen (Intel) Club386
