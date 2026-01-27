Paskelbtos pirmosios „Panther Lake“ nešiojamų kompiuterių apžvalgos
Pirmosios „Core Ultra Series 3“ nešiojamųjų kompiuterių apžvalgos jau čia. Priešingai nei buvo skelbta anksčiau, apžvalgos neapsiriboja vienu procesoriumi, nes „Intel“ „Panther Lake“ serija apima kelis „Core Ultra X9“, „X7“, „Ultra 7“ ir „Ultra 5“ modelius. „Panther Lake“ yra „Intel“ kodinis pavadinimas „Core Ultra Series 3“ mobiliems procesoriams. „Intel“ jį pozicionuoja kaip naują klientų platformą, sukurtą remiantis „Intel 18A“ techprocesu.
Pagrindinė „Panther Lake“ idėja yra hibridinis procesorius, labiau orientuotas į integruotą grafiką ir įrenginyje esanti AI. Aukščiausios „Intel“ konfigūracijos turi iki 16 procesoriaus branduolių, suskirstytų į našumo, efektyvumo ir mažos energijos efektyvumo grupes. Grafikos srityje aukštesnės klasės komponentai naudoja „Xe3 iGPU“ konfigūracijas, žinomas kaip „Intel Arc B“ serija, su iki 12 „Xe“ branduolių („Arc B390“).
Apžvelgtų nešiojamų kompiuterių su „Panther Lake“ sąrašas:
- „ASCII“
- „Club386“
- „ComputerBase“
- „ETA PRIME“
- „Hardware Canucks“
- „HardwareLuxx“
- „NotebookcheckReviews“
- „Mark Linsangan“
- „PCMAG“
- „PC Watch“
- „PC World“
- „TechTablets“
- „Tech Spurt“
- „The Phawx“
- „The Verge“
- „Wccftech“
- „WIRED“
Naujausi komentarai