„Intel“ integruota „Arc B390“ grafika kai kuriuose testuose yra netoli RTX 4050
„ComputerBase“ išbandė „Core Ultra X9 388H“ su „Arc B390“ ir LPDDR5X-9600 atmintimi. Šioje svetainėje pateiktuose Full-HD žaidimų vidurkiuose „Arc B390“ gerokai lenkia „Radeon 890M“ tiek esant maždaug 25 W, tiek esant didesniam energijos lygiui. „ComputerBase“ taip pat praneša, kad žaidimų testuose, palyginti su maitinimu iš kintamosios srovės, maitinant iš akumuliatoriaus pokyčiai yra nedideli. Apskritai, B390 yra 63 % greitesnė esant 24/25 W galios lygmeniui, palyginti su „Radeon 890M“.
„Notebookcheck“ keliuose testuose, priklausomai nuo modelio ir galios ribos, „Arc B390“ priartėja prie mažesnės galios „GeForce RTX 4050“ nešiojamojo kompiuterio GPU konfigūracijų. „Arc B390“ gerokai lenkia „Arc 140T“ ir „Arc 140V“, taip pat pranoksta Radeon 890M. AMD „Strix Halo“ iGPU išlieka greitesni, bet veikia daug didesne galia.
„The Phawx“ dėmesį skiria nešiojamųjų įrenginių galios riboms ir rodo „Arc B390“ našumą nuo 10 W iki 35 W. Esant vienodai galiai, „Arc B390“ lenkia „Ryzen AI 9 HX 370“ iGPU rezultatus keliuose žaidimuose, įskaitant žemiausius FPS.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šie palyginimai kol kas apima tik geriausius iGPU modelius. „Panther Lake“ nėra vieno GPU šeima. Žemiau „Arc B390“ yra ir „Arc B370“, taip pat „Intel Graphics“ variantai su 4 arba 2 Xe3 branduoliais, kurie žaidimuose turėtų pasiekti žymiai mažesnius rezultatus.
