Per „Ubisoft“ reorganizaciją bus atleista iki 18 % darbuotojų
„Ubisoft“ neseniai paskelbė apie organizacinius pokyčius, dėl kurių buvo atšaukta daugybė žaidimų projektų, ir įsipareigojo per penkerius metus nuo šio pranešimo paskelbimo sutaupyti mažiausiai 200 mln. eurų fiksuotų išlaidų. Anot „VideoGamesChronicle“, pirmuoju šio plano etapu planuojama atleisti beveik 18 % darbuotojų, t. y. 200 darbuotojų, iš bendrovės pagrindinės buveinės Paryžiuje. Panašu, kad ši žinia buvo paskelbta vidiniame darbuotojų el. laiške, kuriame paaiškinta, kad „Ubisoft“ sudarė savanorišką abipusio nutraukimo susitarimą su Prancūzijos profesine sąjunga, atstovaujančia jo darbuotojams.
Šios informacijos tikrumą patvirtino „Ubisoft“ atstovas spaudai, kuris sakė, kad „Ubisoft“ International pradėjo diskusijas dėl galimo Rupture Conventionnelle Collective (RCC) – savanoriško abipusio nutraukimo susitarimo, kuris gali apimti iki 200 darbo vietų jo būstinėje Prancūzijoje“. Atstovas spaudai taip pat paaiškino, kad tai turės įtakos tik „Ubisoft International“ Prancūzijos komandoms ir „neturės jokio poveikio kitoms Prancūzijos įmonėms ar „Ubisoft“ komandoms visame pasaulyje“. Nors pertvarkymas lėmė keleto žaidimų, susijusių su įvairiais intelektinės nuosavybės objektais, atšaukimą, buvo keletas projektų, kurie išliko, tarp jų – „Beyond Good and Evil 2“.
Naujausi komentarai