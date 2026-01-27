GTA VI žaidimas bus išleidžiamas tik kaip skaitmeninė versija
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, „Rockstar“ ir „Take-Two“ imasi visų atsargumo priemonių, kad išvengtų būsimojo „Grand Theft Auto VI“ nutekėjimo, ir jau atleido darbuotojus, kurie, kaip įtariama, buvo susiję su konfidencialios informacijos nutekėjimu. Remiantis nauju nutekėjimu, paskelbtu Lenkijos naujienų svetainėje PPE, vaizdo žaidimų pardavėjai teigia, kad GTA VI bus išleistas tik skaitmeniniu formatu. 2026 m. niekas neabejoja, kad žaidimai PC platformoje bus prieinami tik skaitmeniniu formatu, tačiau, atrodo, konsolėse GTA VI irgi debiutuos tik kaip skaitmeninė versija. Manoma, kad strategija išleisti žaidimą tik skaitmeniniu formatu yra siekis išvengti informacijos nutekėjimo per mažmeninės prekybos darbuotojus. Tačiau reikėtų pažymėti, kad GTA VI galiausiai bus prieinamas ir fizinėje formoje, tačiau tarp skaitmeninio ir fizinio išleidimo bus nedidelis laiko tarpas.
Kad žaidimai ir kiti fiziniai produktai būtų prieinami išleidimo metu, mažmenininkai turi iš anksto paruošti atsargas, ir nėra neįprasta, kad mažmeninės prekybos darbuotojai ar net parduotuvių savininkai slapta pažiūri žaidimą ir, pavyzdžiui, internete paskelbia nuotrauką ar net vaizdo įrašą apie pakuotę ar net patį žaidimą. Manoma, kad, atidėjus fizinį išleidimą, mažmenininkai neturės prieigos prie žaidimo prieš jo išleidimą, todėl jie negalės nieko nutekinti. Mažmenininkas teigia nežinantis, kada įvyks fizinis išleidimas, bet, jei „Take-Two“ tikrai nenori, kad fizinio žaidimo pirkėjai nukentėtų dėl galimybės įsigyti žaidimą, atrodo tikėtina, kad atidėjimas tarp skaitmeninio ir fizinio išleidimo nebus daug ilgesnis nei kelios savaitės. Po daugybės atidėjimų, šiuo metu tikimasi, kad GTA VI bus išleistas 2026 m. lapkričio 19 d., todėl nebūtų keista, jei fizinė versija pasirodytų prieš Kalėdas.
Naujausi komentarai