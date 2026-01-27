„Logitech G321 Lightspeed“ – lengvos ir patogios
Intro
Visose srityse vieni nori kažko geriausio, kiti ieško produkto siūlančio gerą vertę, tretiems reikia pigiausio įmanomo varianto. Jau prieš apžvalgą aišku, kad „Logitech G321 Lightspeed“ tikrai nepriklauso pirmajai kategorijai, tai nėra ir pigiausias „Logitech“ gaminys, o ar tai gera vertė dar negaliu pasakyti. Manau tai ir bus pagrindinis šios apžvalgos tikslas, ar „Logitech G321 Lightspeed“ yra geras pirkinys už prašomus pinigus.
Jeigu trumpai, „Logitech G321 Lightspeed“ yra bevielės ausinės, kurias prie kompiuterio galima prijungti tiek su siųstuvu, tiek per Bluetooth. Tai reiškia, kad ausinės suderinamos tiek su telefonais, konsolėmis ar kompiuteriais. Specifikacijose akis taip pat užkliuvo už mažo ausinių svorio, kuris siekia tik 210 g. Gamintojas žada komfortą dėvint ausines, o baterija turėtų tarnauti iki 20 valandų.
Ant popieriaus tai dar vienos bevielės lengvos ausinės, bet ar verta jas pirkti bandysime aiškintis apžvalgoje.
