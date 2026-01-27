ES įspėja „Google“, kad „Gemini“ negali būti vienintelis AI „Android“ su gilia integracija
„Google“ turėjo keletą nesutarimų su Europos Komisija, o šiandien bendrovei buvo nustatytas dar vienas terminas. Europos Komisija pradėjo procedūrą pagal Skaitmeninių rinkų aktą (DMA) prieš „Google“ už tai, kad ji trečiųjų šalių AI paslaugų teikėjams suteiktų prieigos prie „Android“ funkcijų, kurias ji naudoja „Gemini“. Antrasis procesas susijęs su „Google“ pareiga pagal DMA 6 straipsnio 11 dalį suteikti trečiosioms šalims, teikiančioms internetinių paieškos sistemų paslaugas, prieigą prie „Google“ paieškos turimų anonimizuotų reitingų, užklausų, paspaudimų ir peržiūrų duomenų sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis („FRAND“) sąlygomis.
Kaip skelbia Europos Komisija, ji užbaigs procedūrą per šešis mėnesius nuo jos pradžios ir nuspręs, ar „Google“ laikosi DMA. Per pirmuosius tris mėnesius Komisija pasidalins preliminariais išvadomis ir priemonių, kurias ji ketina taikyti „Google“, kad ji laikytųsi DMA, projektu.
Šis pranešimas yra tarsi terminas „Google“ atverti prieigą prie savo paslaugų, būtent „Android“ ir „Google“ paieškos, kad būtų laikomasi DMA. Jei „Google“ nesilaikys reikalavimų, gali būti pradėti oficialūs tyrimai ir pagal DMA gali būti skirta bauda, siekianti iki 10 % pasaulinės metinės apyvartos.
„Android“ kontekste „Google“ turi suteikti trečiųjų šalių AI kūrėjams lygias galimybes naudotis tomis pačiomis funkcijomis, kurios yra prieinamos „Google“ paslaugoms, būtent „Gemini“. Idėja yra ta, kad trečiųjų šalių AI teikėjai turėtų lygias galimybes konkuruoti išmaniųjų telefonų rinkoje.
Naujausi komentarai