„Meta“ bando mokamus prenumeratos modelius „Intstagram“, „Facebook“ ir „WhatsApp“
„Meta“ rengia platų mokamų funkcijų rinkinį „Instagram“, „Facebook“ ir „WhatsApp“ platformose kaip dalį naujos prenumeratos strategijos, kuria siekiama padidinti investicijas į dirbtinį intelektą ir naudotojų individualizavimą. Bendrovė patvirtino, kad po kelis mėnesius trukusių vidinių darbų šių metų pabaigoje pradės testuoti aukščiausios klasės paslaugas. Jų tikslas – suteikti naudotojams prieigą prie „unikalių funkcijų“ nekeičiant nemokamų versijų, kurias jau naudoja milijardai žmonių.
Ankstyvieji bandymai turėtų išsiaiškinti, kaip su kūrimu, dalijimusi ir privatumu susijusios funkcijos rezonuoja su skirtingomis auditorijomis, prieš pradedant platinti premium planus platesnei auditorijai.
Naujoji prenumeratos strategija pagrįsta „Manus“ – dirbtinio intelekto agentu, kurį bendrovė įsigijo 2025 m. pabaigoje už 2 mlrd. JAV dolerių. „Manus“ specializuojasi adaptyviame, pokalbiuose naudojamame dirbtiniame intelekte, kuris gali atlikti sudėtingas užduotis ir tvarkyti kontekstinius užklausimus – tai yra funkcija, kurią „Meta“ dabar siekia įdiegti į savo programų šeimą.
Viduje bendrovė „Manus“ vertina kaip naudotojams skirtą asistentą ir verslo produktą. Integracija su „Instagram“ ir kitomis programomis jau vyksta, po to, kai atvirkštinės inžinerijos specialistas Alessandro Paluzzi nutekino informaciją apie ankstyvuosius „Manus“ sparčiuosius klavišus, įdiegtus „Instagram“ sąsajoje.
„Meta“ taip pat ketina toliau siūlyti „Manus“ kaip atskirą prenumeratą įmonėms, pozicionuodama jį kaip produktyvumo platformą kūrėjams ir įmonėms, norinčioms naudotis pažangiu pokalbių robotu. Šis dviejų krypčių požiūris leidžia „Meta“ giliai įdiegti „Manus“ į savo ekosistemą, tuo pačiu konkuruojant su konkurentų įmonių AI įrankiais.
„Meta“ taip pat planuoja išleisti prenumeratos komponentą „Vibes“, savo AI pagrįstą trumpų vaizdo įrašų generatorių, įdiegtą „Meta AI“ programoje.
Analitikai pažymi, kad nors „Meta“ įžengia į perpildytą prenumeratos rinką, sėkmės istorijos, pavyzdžiui, „Snapchat+“, kuris viršijo 16 milijonų mokančių naudotojų, mokančių 3,99 USD per mėnesį, rodo, kad pasirinktinės mokamos funkcijos gali generuoti reikšmingas naujas pajamas. Vis dėlto „Meta“ turės susidurti su augančiu naudotojų nuovargiu dėl prenumeratos.
