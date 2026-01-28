Nutekinta skaidrė parodo „Ryzen 7 9850X3D“ spartą žaidimuose
Nutekinta nauja lentelė su „Ryzen 7 9850X3D“ spartos rezultatais žaidimuose. Procesorius buvo bandomas su NVIDIA RTX 5090 ir 1920×1080 raiška, o pagrindinis lentelės tikslas palyginti 9850X3D su 9800X3D.
Diagramoje matyti, kad daugumoje žaidimų našumas padidėjo vienu skaitmeniu. Didžiausias šuolis yra „Counter-Strike 2“, kur 9850X3D rodo 825,35 FPS, palyginti su 775,88 FPS 9800X3D, tai yra 6,38 % padidėjimas. „Grand Theft Auto V Enhanced“ rodo 326,3 prieš 315,17 FPS (+3,53 %), o „Final Fantasy XIV: Dawntrail“ – 334,96 prieš 319,17 FPS (+4,95 %).
Kiti rezultatai yra panašūs. „Cyberpunk 2077“ rodo 282,01 prieš 271,39 FPS (+3,91 %), „DOOM: The Dark Ages“ rodo 174,99 prieš 172,16 FPS (+1,64 %), o „Battlefield 6“ iš esmės yra lygus 298,62 prieš 298,63 FPS (taigi iš esmės nėra padidėjimo). Vidutiniškai matome 2,88 % padidėjimą.
Chi11eddog nenurodė diagramos šaltinio, o ekrano kopijoje nėra nurodytos žaidimo nustatymų, RAM, BIOS, OS versijos ar visos testavimo platformos. Ankstesni to paties informacijos nutekintojo įrašai buvo iš MSI vidinių skaidrių ir dokumentų, taigi MSI galėtų būti šios informacijos šaltinis, tačiau vien ekrano kopija to nepatvirtina.
Verta priminti, kad nepriklausomos 9850X3D apžvalgos bus paskelbti sausio 28 d., o perkyba startuos sausio 29 d. AMD taip pat patvirtino, kad „Ryzen 7 9850X3D“ kaina bus 499 JAV doleriai.
Naujausi komentarai