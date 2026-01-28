„DuckDuckGo“ apklausa rodo, kad dauguma paieškoje nenori matyti AI
„DuckDuckGo“ surengė viešą balsavimą, kurio metu naudotojams buvo užduotas paprastas klausimas: „Taip AI“ arba „Ne AI“. Galutinis rezultatas, remiantis kampanijos puslapyje pateiktais skaičiais, buvo labai palankus „Ne AI“ variantui.
Interneto naršyklę kuriančioji įmonė balsavimą susiejo su dviem savo paieškos versijomis. Viena versija sumažina AI funkcijas ir pašalina AI mygtuką, o kita versija padidina AI palaikomų funkcijų rodymo dažnumą ir labiau išryškina AI mygtuką.
Šis rezultatas yra įspėjimas įmonėms, bandančioms AI padaryti numatytuoju visų produktų sluoksniu. „Microsoft“ plečia AI „Windows“ ir „Office“ sistemose, o „Google“ įtraukia „Gemini“ į daugiau paslaugų, įskaitant paiešką. Kai aktyvi auditorija taip ryžtingai balsuoja „ne“, tai rodo, kad numatytasis AI gali sukelti neigiamą reakciją, net jei naudotojai vėliau gali jį išjungti.
Žinoma, tyrimas gali būti šiek tiek šališkas. „DuckDuckGo“ yra privatumą prioritetu laikančio naršyklė, todėl rezultatai skirsis priklausomai nuo naudotojų demografijos. Privatumą prioritetu laikančios naudotojai taip pat yra labiau linkę balsuoti prieš papildomą automatizavimą paieškoje.
