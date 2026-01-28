GOG planuoja pridėti „Linux“ palaikymą
Naujame darbo skelbime „Vyresnysis programinės įrangos inžinierius (C++ GOG GALAXY)“ nurodyta tiesioginė atsakomybė „Sukurti ir prižiūrėti GOG GALAXY Linux sistemoje“. Skelbime taip pat teigiama, kad šis darbuotojas „nuo pat pirmos dienos“ formuos GOG GALAXY architektūrą, įrankius ir kūrimo standartus, atsižvelgdamas į Linux.
Tai įvyko netrukus po to, kai GOG pakeitė savininką. GOG patvirtino, kad vienas iš įkūrėjų Michał Kiciński įsigijo įmonę iš CD PROJEKT ir teigė, kad DRM nenaudojanti parduotuvė ir toliau veiks. GOG taip pat pakartojo, kad „GOG GALAXY“ lieka neprivaloma.
„Linux“ naudotojai jau kelerius metus prašo „Linux“ palaikymo „GOG GALAXY“, nes paleidimo programa neturi natūralaus „Linux“ kliento. „Linux“ naudotojai dažnai naudoja neprisijungusius diegimo failus, bendruomenės paleidimo programas arba paleidžia „Windows“ klientą suderinamumo sluoksniuose, priklausomai nuo žaidimo ir nustatymų.
Neseniai daugelio žiniasklaidos priemonių aprašytame interviu PC Gamer, GOG generalinis direktorius Maciej Gołębiewski sakė, kad „Linux“ yra dalis bendrovės 2026 m. strategijos, tačiau konkretaus grafiko nepateikė.
