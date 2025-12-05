AMD vaizdo plokščių kainos kils 10 USD už 8 GB, bet apie procesorių brangimą dabar negalvojama
AMD pradėjo didinti savo „Radeon RX 9000“ vaizdo plokščių kainas, tačiau „Ryzen“ procesorių kainos kol kas lieka nepakitusios. Remiantis „Tom’s Hardware“ cituojamais platintojų šaltiniais, „Radeon“ vaizdo plokščių partneriai dabar moka papildomus 10 JAV dolerių už kiekvieną 8 GB VRAM komplektą kiekvienoje, o antrasis, platesnis koregavimas jau numatytas 2026 m. sausio mėnesiui.
Šis pokytis taikomas RDNA 4 pagrindu sukurtiems „Radeon RX 9000“ modeliams, pvz., RX 9070 XT, RX 9070 ir RX 9060 XT, todėl plokštės su 16 GB atminties kainuoja 20 JAV dolerių daugiau, o 8 GB modeliai kainuoja 10 JAV dolerių daugiau. Mažmeninėje prekyboje dabartinės kainos vis dar dažnai atitinka arba yra mažesnės už pradinę rekomenduojamas, padedant esamoms atsargoms ir vykstančioms šventinėms akcijoms, tačiau šis skirtumas greičiausiai neišliks, kai bus išparduotos senesnės atsargos.
Po gandų apie galimą kainų kilimą, platinimo srityje dirbantis pramonės šaltinis, kuris nori likti anonimu, patvirtino „Tom’s Hardware“, kad lustų gamintojas faktiškai padidino „Radeon“ grafikos plokščių ir atminties rinkinių, siunčiamų AIB partneriams, kainą 10 JAV dolerių už 8 GB. Šis padidėjimas galiausiai bus perkeltas vartotojams, o papildomas, neapibrėžtas kainų padidėjimas taip pat numatytas 2026 m. sausio mėn.
— „Tom’s Hardware“
Procesorių srityje situacija atrodo kitaip. Nepaisant gandų, kad „Ryzen 9000“ ir senesni „Ryzen“ procesoriai taip pat patirs kainų kilimą dėl atminties trūkumo, platintojai „Tom’s Hardware“ pranešė, kad jie negavo jokių tokių pranešimų iš AMD. Tai paneigia ankstesnes žinias apie artėjančius „Ryzen“ kainų padidėjimus ir aiškiai rodo, kad tos žinios yra netikslios, bent jau remiantis dabartine informacija.
Atrodo, kad AMD „Ryzen 9000“ (kodinis pavadinimas „Granite Ridge“) serija, šiuo metu nėra paveikta gandų apie kainų padidėjimus. Du pramonės šaltiniai, norintys likti anoniminiai, vienas iš jų – vienas didžiausių JAV platintojų, informavo „Tom’s Hardware“, kad nėra jokių požymių, kad artimiausiu metu bus keičiamos „Ryzen“ procesorių kainos, ir nėra jokių įrodymų, kad tokie pokyčiai yra neišvengiami, priešingai nei teigia neseniai pasklidę gandai.
— „Tom’s Hardware“
