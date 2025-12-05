NVIDIA baigia GTX 10 ir GTX 900 serijų palaikymą, o RTX 50 serija vėl gauna „PhysX“
NVIDIA išleido pirmąjį 590 šakos „Game Ready“ tvarkyklę, skirtą „Windows“ operacinei sistemai. Prieš keletą dienų bendrovė pristatė tą pačią šaką, skirtą „Linux“ operacinei sistemai, kuri buvo pirmoji oficialiai nutraukusi GTX 10 ir GTX 900 serijos vaizdo plokščių palaikymą. Naujoji „Windows“ tvarkyklė dabar daro tą patį, oficialiai nutraukdama „Game Ready“ palaikymą šioms architektūroms šioje platformoje, su keliais išlygomis.
Keitimų sąraše nebėra jokių GTX 10 ar GTX 900 modelių iš „Pascal“ ir „Maxwell“ šeimų. Jame taip pat nėra „TITAN“ plokštės, pagrįstos „Volta“ architektūra, vienintelės tokio tipo staliniams kompiuteriams skirtos vaizdo plokštės.
Tai reiškia reguliarių „Game Ready“ atnaujinimų pabaigą šiems produktams, bet ne bendrą palaikymo pabaigą. NVIDIA toliau teiks ketvirčio saugumo atnaujinimus, todėl tvarkyklės ir toliau gaus svarbius pataisymus. Tačiau žaidimų atžvilgiu naudotojai, kurie tebenaudoja GTX 900 arba GTX 10 serijos produktus, turėtų tai laikyti aiškiu ženklu, kad reikia atnaujinti savo aparatinę įrangą.
Išsamus tvarkyklės pakeitimų sąrašas patvirtina, kad ne visos „Pascal“ vaizdo plokštės yra netenka palaikymo. Vis dar yra penkios „GeForce MX“ serijos nešiojamųjų kompiuterių GPU, pagrįstos „Pascal“, ir jos vis dar yra įtrauktos į palaikymo sąrašą.
Priežastis nėra aiški. NVIDIA galėjo įsipareigoti pratęsti šių mobiliųjų GPU palaikymą pagal susitarimus su konkrečiais nešiojamųjų kompiuterių gamintojais. NVIDIA jau kelerius metus faktiškai nebeatnaujina MX serijos, todėl šis likęs palaikymas greičiausiai yra siauras ir apsiriboja kritiniais atnaujinimais.
NVIDIA taip pat patvirtino, kad grįžta 32 bitų „PhysX“ pagreitinimas. Vasario mėnesį bendrovė paskelbė, kad nustos leisti 32 bitų CUDA binarinius failus, o tai reiškė, kad šiuolaikiniai GPU, tokie kaip RTX 50 serija, negalės naudoti GPU pagreitinto PhysX, o kai kurios senesnės plokštės vis dar galės tuo pasinaudoti ir paleisti tam tikrus žaidimus didesniu kadrų dažniu. 32 bitų PhysX palaikymo atkūrimas užtikrina funkcijų lygiavertiškumą visose produktų kartose ir užpildo tą spragą.
