Žaidėjai migruoja į „Windows 11“, o „Windows 10“ dalis sumažėjo iki 29 %
Žaidėjai žino, kad spalio 14 d. baigėsi „Windows 10“ gyvavimo ciklas, todėl masiškai pereina prie „Windows 11“. Jie tikisi, kad ši nauja operacinė sistema artimiausioje ateityje palaikys jų žaidimus. Remiantis naujausia lapkričio mėn. „Steam“ aparatinės ir programinės įrangos statistika, „Windows 10“ ir „Windows 11“ rinkos dalių pokytis tapo labai ryškus. Kaip rodo duomenys, „Windows 10“ rinkos dalis tarp operacinių sistemų sumažėjo iki mažiau nei 30 % (29,06 %), o tai yra 2,08 % mažiau nei spalio mėnesio duomenys. Tuo pačiu metu „Windows 11“ padidėjo +2,02 %, o tai, atrodo, yra visa populiacija, kurią prarado „Windows 10“.
Įdomus pokytis yra „Linux“ naudojimo padidėjimas, kuris užregistravo 0,15 % prieaugį ir pasiekė aukščiausią visų laikų rinkos dalį – 3,20 %. Tai galėtų būti siejama su kai kurių „Windows 10“ naudotojų perėjimu prie „Linux“ pagrįstų operacinių sistemų. Kita galimybė yra ta, kad nuo spalio iki lapkričio nemažai naudotojų įsigijo nešiojamuosius įrenginius, pvz., „Steam Deck“, kurie veikia „SteamOS“, „Linux“ pagrįsta sistema. Be to, daugelis žaidėjų galėjo išbandyti „Linux“ operacines sistemas, numatydami „Windows 10“ gyvavimo pabaigą.
30 % rodiklis gali išlikti stabilus, nes maždaug 500 milijonų kompiuterių negalėjo atsinaujinti į „Windows 11“, kai „Windows 10“ pasiekė savo gyvavimo pabaigą. Lėtas perėjimas reikalauja aparatinės įrangos atnaujinimo, o rinka vis dar dvejoja dėl atnaujinimo. Tai ypač pastebima, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė aktyviai siekia sukurti AI orientuotą operacinę sistemą, o tai atbaidė kai kuriuos naudotojus. Tuo tarpu išplėstiniai saugumo atnaujinimai (ESU) yra skirti palengvinti perėjimą, o ne būti nuolatiniu sprendimu. Programa neapima naujų funkcijų ir nesusijusių su saugumu pataisų.
