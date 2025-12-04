AMD AGESA v1.2.8.0 mikrokodas yra probleminis, gali kelti sistemos užstrigimus
AMD palaipsniui išleidžia AGESA PI 1.2.8.0 BIOS atnaujinimą, kurio pagrindinis tikslas yra pagerinti atminties suderinamumą. Tačiau naudotojai, kurie įdiegė šią BIOS versiją, susiduria su problemomis. „Chiphell“ forumo narys įdiegė naujausią AGESA PI 1.2.8.0 versiją, tikėdamasis pagerinti sistemos optimizavimą ir atminties derinimą, tačiau susidūrė su didelėmis problemomis. Naudotojas negali patekti į BIOS nustatymus, nes sistema iškart užstringa kiekvieną kartą, kai jis bando tai padaryti. Be to, kompiuteris nepaleidžia operacinės sistemos, o sistemos paleidimo taisymo programa nuolat sugenda, kai ji naudojama.
Atnaujinimo platinimas, atrodo, buvo ribotas ir kai kurie gamintojai jį tvarkė tyliai. MSI paskelbė BIOS failus keliems X870E ir B850 modeliams, kuriuose nurodoma AGESA PI v1.2.8.0, o AMI BIOS atvaizdas, pažymėtas 7E59v1A65, išleidimo data 2025-12-03 ir failo dydis apie 15,9 MB, išleidimo pastabose nurodo pagerintą atminties suderinamumą. Bendruomenės stebėjimai rodo, kad naujas BIOS yra prieinamas tik keliems modeliams, įskaitant „MPG X870E Edge Ti WiFi“, „MPG X870E Carbon WiFi“ ir „MAG B850M Mortar“.
Anksčiau AGESA 1.2.7.x ciklo metu kai kurie tiekėjai atšaukė arba pakeitė versijas, pavyzdžiui, ASUS atšaukė versiją 1804 ir pasiūlė 1805, o „ASRock“, atrodo, perėjo nuo 1.2.03 tiesiai prie 1.2.8.0 beta versijos. AMD AGESA atnaujinimo versijoje v1.2.7.0 savo kode paminėtas „Strix Point“, todėl v1.2.8.0 galėtų būti pagrįsta tuo ir patobulinti atminties palaikymą „Krackan Point“ ir galimiems „Strix Point“ APU stalinių kompiuterių lustams. Naudotojai, kurie dabar naudoja stabilią BIOS versiją, turėtų susilaikyti, kol problemos bus išspręstos platesniu mastu.
