„Micron“ („Crucial“) paprastiems klientams nebetieks SSD ir RAM. Visas dėmėsis į AI
„Micron“ paskelbė, kad per „Crucial“ prekių ženklą nebetieks SSD ir RAM produktų paprastiems pirkėjams nuo 2026 m. vasario mėn. pabaigos, kai baigsis antrasis fiskalinis ketvirtis. Iki tol „Crucial“ SSD ir DRAM rinkiniai bus toliau tiekiami per vartotojų kanalus, o „Micron“ teigia, kad garantinis aptarnavimas ir palaikymas esamiems produktams bus teikiamas ir toliau.
Vartotojams ir kompiuterių surinkėjams tai yra akivaizdi netektis. „Crucial“ beveik tris dešimtmečius buvo vienas iš geriausiai žinomų mažmeninės prekybos atminties ir SSD prekių ženklų, dažnai tapdamas numatytuoju pasirinkimu pagrindiniams RAM atnaujinimams ir pradinio lygio NVMe diskams. „Micron“ toliau pardavinės „Micron“ prekės ženklo verslo produktus per komercinius kanalus, tačiau „Crucial“ logotipas išnyks iš mažmeninės prekybos lentynų, kai bus išparduotas likęs atsargų kiekis.
„Micron“ šį žingsnį pateikia kaip AI nulemtą pajėgumų ir prioritetų pokytį. „Micron“ priėmė sudėtingą sprendimą pasitraukti iš vartotojų verslo, siekdama pagerinti tiekimą didesniems, strateginiams klientams“, – sakė Sumit Sadana, „Micron Technology“ vykdantysis viceprezidentas ir vyriausiasis verslo direktorius. Bendrovė nukreipia išteklius į sparčiau augančius segmentus, pvz., duomenų centrus ir didelės spartos atmintį, kur AI serveriai dabar sunaudoja didelę dalį pasaulinės DRAM produkcijos.
2x16gb ddr5 virs 300 eur 😀