„Samsung“ pagaliau pristatė savo „Galaxy Z TriFold“ telefoną
Ankstesnės žinios, kad „Samsung“ gruodžio mėnesį paskelbs ir pristatys „Galaxy Z TriFold“, pasitvirtino, nors tiksli data šiek tiek skyrėsi. Žinios, kad šis įrenginys bus išleistas ribotu tiražu, taip pat pasitvirtino. Jis bus parduodamas tik Pietų Korėjoje nuo gruodžio 12 d., o vėliau pasirodys Kinijoje, Taivane ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. „TriFold“ taip pat bus pristatytas JAV per pirmąjį 2026 m. ketvirtį.
„Z TriFold“ gali pasigirti 2160 x 1584 pikselių skiriamąja geba, kai yra visiškai išskleistas, 1–120 Hz prisitaikančiu atnaujinimo dažniu ir 1600 nitų maksimaliu ryškumu. Tuo tarpu 6,5 colių išorinis ekranas turi 2520 x 1080 pikselių skiriamąją gebą, 1–120 Hz prisitaikantį atnaujinimo dažnį, 21:9 kraštinių santykį ir iki 2600 nitų didžiausią ryškumą.
Aparatinės įrangos požiūriu, telefonas veikia su „Qualcomm“ „Snapdragon 8 Elite for Galaxy“, o ne su ką tik paskelbtu „Snapdragon 8 Elite Gen 5“ lustu. Jame taip pat yra 200 MP kamera, 10 MP 3x teleobjektyvas ir 12 MP ultraplaplataus kampo objektyvas, taip pat dvi 10 MP priekinės kameros.
Telefonas turi 16 GB atminties ir 512 GB arba 1 TB saugyklą. Jis taip pat turi 5600 mAh trijų elementų baterijos sistemą ir palaiko 45 W supergreitą įkrovimą.
Nepaisant didelio išskleisto dydžio, „TriFold“ išskleistas yra tik 3,9 mm storio – šiek tiek plonesnis nei „Z Fold 7“ 4,2 mm. Sulankstytas jis yra 12,9 mm storio.
Ilgaamžiškumas lieka susirūpinimą keliančiu klausimu sulankstomų telefonų pirkėjams, tačiau „Samsung“ užtikrina, kad titano lankstų korpusas apsaugo sulenkimo mechanizmą ir yra atsparus nusidėvėjimui laikui bėgant. „TriFold“ taip pat turi „Advanced Armor Aluminum“ rėmą, kuris padeda užtikrinti, kad ekranai nesiliečia vienas su kitu, „Corning Gorilla Glass Ceramic 2“ dangtelį ir keramikos stiklo pluoštu sustiprintą polimerą gale.
Programinės įrangos pusėje sulenkiamas telefonas naudoja „Android 16“ pagrįstą „OneUI 8“. Galėsite paleisti tris programas portreto režimu vieną šalia kitos. Taip pat yra galimybė naudoti atskirą „DeX“ nustatymą, kad sukurtumėte darbalaukio stiliaus aplinką, jei norite prijungti pelę ir klaviatūrą. Yra netgi išplėstinis režimas, leidžiantis paversti jį antruoju monitoriumi su „drag-and-drop“ funkcija.
Kol kas nėra žinoma, kiek „Galaxy Z TriFold“ kainuos, kai pasirodys JAV rinkoje. Korėjoje jis kainuoja 3 594 000 KRW, tai yra apie 2450 USD, todėl tikėtina, kad JAV kaina bus panaši arba didesnė.
