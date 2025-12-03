AMD ruošiasi padidinti ir procesorių kainas
„Overclock3D“ praneša, kad AMD informavo partnerius apie naujus procesorių kainų padidinimus, kurie taikomi „Ryzen 9000“ serijos ir senesniems „Ryzen“ procesoriams. Svetainė priduria, kad kainų padidinimas nėra susijęs su atminties kainomis ir nėra susijęs su neseniai pasklidusiais gandais apie GPU kainų padidinimą. Tikslios korekcijos skirsis priklausomai nuo modelio ir regiono, o AMD nepateikė viešo paaiškinimo, palikdama tik spėliones apie tokius veiksnius kaip silicio plokščių kainos ir gamybos sąnaudos.
OC3D, remdamasi pramonės šaltiniais, patvirtino, kad AMD informavo savo partnerius apie naują savo produktų kainų padidinimą.
— „Overclock3D“
