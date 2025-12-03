AMD vaizdo plokščių kainas didins 20-40 USD
AMD naujoji „Radeon“ vaizdo plokščių kainų kilimo banga pradeda ryškėti – naujame Kinijos „Board Channels“ pranešime teigiama, kad AMD partneriai jau buvo informuoti, kad turi pasirengti didesnėms išlaidoms. Pagal šį pranešimą, keletas AMD grafikos plokščių gamintojų pranešė savo platintojams, kad „pirmoji banga“ kainų padidėjimų bus apie 20 JAV dolerių 8 GB modeliams ir 40 JAV dolerių 16 GB modeliams, o mažmeninės kainos Kinijoje iki metų pabaigos turėtų pakilti atitinkamai apie 300 RMB ir 600 RMB. Pranešimo autorius taip pat teigia, kad iki 2027 m. nebus išleista „jokių naujų produktų“, tačiau šią informaciją šiuo metu neįmanoma patikrinti.
— „Board Channels“
