Nepakartojamas monitorius kiekvienam
Išsamus AOC kalėdinių ir naujametinių dovanų vadovas
Amsterdamas, 2025 m. gruodžio 2 d. Šį šventinį sezoną AOC pristato išsamų dovanų gidą, kuriame kiekvienas ras ką išsirinkti. Nuo pažangiausių e-sporto lygio monitorių iki universalių verslo sprendimų – kiekvienas ras sau idealiai tinkančią seriją, kuri patobulins darbo ar žaidimų aplinką.
Žmonės savo monitorius naudoja labai skirtingi. Vieni mėgsta pasinerti į populiarias pirmojo asmens šaudykles, tokias kaip „Valorant“ ar „Apex Legends“, o kiti tyrinėja milžiniškus pasaulius RPG žaidimuose, tokiuose kaip „Cyberpunk 2077“ ar „Baldur’s Gate 3“. Artėjant gražiausioms metų šventėms, daugelis šeimų mėgaujasi jaukiais kalėdinių filmų vakarais arba redaguoja nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad apibendrintų besibaigiančius metus. Artėjant Naujiesiems metams, žmonės dažnai nori atnaujinti savo darbo stalą, padidinti produktyvumą darbe, dar giliau susipažinti su dirbtinio intelekto galimybėmis arba pasinerti į kitus ambicingus projektus. Puikus naujas monitorius atveria naujų galimybių patogiam ir įkvepiančiam kompiuterio naudojimui – tiek darbui, tiek kūrybai, tiek pramogoms.
Aukščiausios klasės galia – AGON PRO AG6 serija
QD-OLED pranašumas
AGON PRO AG6 serija skirta žaidėjams, kuriems reikalinga didžiausia galia – ypač itin greitų žaidimų mėgėjams, kuriems svarbi kiekviena sekundės dalis. Nesvarbu, ar varžotės senosios kartos žaidėjų pamėgtame kultiniame „Counter-Strike 2“, įvaldote „Rainbow Six Siege“ taktiką ar mėgaujatės kinematografiniais šventiniais žaidimų seansais „ARC Raiders“ ar „Death Stranding 2“ – AG6 linija užtikrina varžybų lygio tikslumą, greitį ir kontrastą.
AGON PRO AG6 serijoje esantys inovatyvūs QD-OLED modeliai gali pasigirti greičiu, praktiškai begaliniu kontrasto santykiu ir išskirtiniu spalvų tikslumu. 26,5 colių (67,3 cm) modeliai, tokie kaip AG276QZD2, pasiekia 240 Hz atnaujinimo dažnį, o AG276QKD2 – įspūdingus 500 Hz su 0,03 ms atsako laiku („GtG“). Tuo tarpu AG276UZD pranoksta žaidėjų lūkesčius su 4K raiška ir 240 Hz dažniu. Šie QD-OLED monitoriai pasižymi plačia sRGB ir DCI-P3 gamų aprėptimi, taip pat turi „DisplayHDR True Black“ sertifikatą, kuris garantuoja neprilygstamą spalvų tikslumą.
Išsvajotas greitis
Tiems, kurie teikia pirmenybę greičiui, AGON PRO AG6 serijoje taip pat yra du greičiausi monitoriai rinkoje. Štai AG246FK6 ir jo „Counter Strike 2“ prekės ženklo giminaitis CS24A – abu naudojami e-sporto čempionų „G2 Esports“ – gali pasigirti išskirtiniu 610 Hz atnaujinimo dažniu 24,1 colio (61,2 cm) įstrižainės „Fast TN“ ekrane. Šie monitoriai pasižymi vos 0,3 ms atsako laiku (MPRT), „DisplayHDR 400“ sertifikatu ir daugybe varžyboms skirtų specialių e-sporto funkcijų.
Universalūs įrenginiai už konkurencingą kainą – AOC GAMING G4 serija
AOC GAMING G4 serija skirta plačiajai auditorijai – nuo kelių žanrų mėgėjų, kurie šokinėja tarp „Battlefield 6“, „Rocket League“ ir „Elden Ring“, iki paauglių, kuriems per Kalėdų atostogas reikia vieno monitoriaus namų darbams, transliacijoms ir, žinoma, žaidimams. G4 monitorių linija siūlo aukštą atnaujinimo dažnį greitam veiksmui ir puikų spalvų atkūrimą įtraukiančioms vieno žaidėjo patirtims. Universalumas bet kuriam žaidimų žanrui ir kitiems poreikiams yra tiesiog garantuotas.
QD-OLED žaidimų inovacijos
G4 serijoje dabar už gerą kainą pasiekiama ir QD-OLED technologija. Neseniai pristatytas 26,5 colių (67,3 cm) Q27G4ZDR pasižymi 240 Hz atnaujinimo dažniu, o Q27G4SDR pasiekia net 360 Hz. Abiejų šių modelių atsako laikas yra 0,03 ms („GtG“). Šie monitoriai siūlo įspūdingą QD-OLED ekranų technologiją žaidimams už prieinamą kainą.
„Dual-Mode“ inovacija
Į šį gidą reikia įtraukti ir kelis pakankamai unikalius modelius. 27 colių (68,6 cm) U27G4R ir 31,5 colių (80 cm) U32G4U siūlo ir aukštą atnaujinimo dažnį žaidimams, ir tikslų spalvų atkūrimą kūrybiniam darbui. Šie modeliai turi novatorišką „Dual-Mode“ technologiją, leidžiančią pasirinkti 4K raišką su 160 Hz atnaujinimo dažniu arba FHD raišką su 320 Hz. „Dual-Mode“ leidžia lengvai šokinėti tarp šių pasaulių – nuo 4K žaidimų ir vaizdo įrašų redagavimo iki greito tempo šaudyklių ar lenktynių, kur svarbus kiekvienas kadras.
Specialūs sprendimai
G4 serijoje yra ir Q25G4SR su retai sutinkamu 24,5 colių (62,2 cm) QHD ekranu, pasižyminčiu didesniu pikselių tankiu. Jis patiks tiems, kurie ieško aiškesnių vaizdų kompaktiškame formate. Be to, itin platūs modeliai, tokie kaip CU34G4Z, lenktuose 34 colių (86,4 cm) ekranuose pasiekia 240 Hz dažnį ir leidžia mėgautis itin įtraukiančia žaidimų patirtimi.
Įspūdinga vertė pradedantiesiems – AOC GAMING G2 serija
Patikrinta galia
AOC GAMING G2 serija išlieka mėgstamiausia tarp tų, kurie perka pirmąjį žaidimų monitorių. Ji puikiai tinka jaunesniems žaidėjams, mėgstantiems tokius žaidimus kaip „Minecraft“ ar „Fortnite“, arba šeimoms, norinčioms atnaujinti žaidimų ar mokymosi įrangą. G2 linija siūlo patikimą galią žaidimų sesijoms, namų darbams, šventiniam filmų žiūrėjimui ir tiesiog kasdieniam naudojimui.
Nors pagrindiniai G2 modeliai atstovauja ankstesnės kartos technologijoms, jie vis tiek siūlo išskirtinę vertę. Tokie modeliai kaip plokščias 27 colių 27G2ZN3 arba lenktas 27 colių C27G2Z3 pasižymi įspūdingu 280 Hz atnaujinimo dažniu, o 27 colių C27G2ZE ir 31,5 colių C32G2ZE siūlo 240 Hz atnaujinimo dažnį lenktame VA ekrane. Šie monitoriai pasižymi 0,5 ms atsako laiku (MPRT) ir visomis pagrindinėmis žaidimų funkcijomis. Jie puikiai tinka naujokams ir kaip antri monitoriai.
Profesionalus universalumas – AOC B3 serija
Aukštas atnaujinimo dažnis
AOC B3 serija yra skirta šiuolaikiniams namams, kurie suderina darbą ir pramogas. Jie idealiai tinka norint atlikti užsilikusius darbus, žiūrėti laidas ir filmus, redaguoti ir bendrinti nuotraukas bei vaizdo įrašus arba mėgautis žaidimais. „Adaptive-Sync“ palaikymo, kuris pašalina vaizdo trūkčiojimą, ir 1 ms atsako laiko (MPRT), užtikrinančio sklandžius judesius, dėka šie B3 monitoriai (išskyrus 4K modelius) puikiai tinka lengviems žaidimams po darbo dienos. Kai kurie šios serijos modeliai turi patogią USB-C jungtį, kuri leidžia lengvai prijungti nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius ar telefonus naudojant vieną laidą.
Naujausi B3 serijos modeliai turi patobulintus 120 Hz ekranus, užtikrinančius sklandesnį produktyvumą ir pramogas. 27 colių (68,6 cm) 27B3QA2 ir 23,8 colių (60,5 cm) 24B3QA2 monitoriai suderina „Full HD“ raišką su įmontuotais garsiakalbiais, kad būtų galima susikurti visapusišką multimedijos sistemą.
Profesionalūs QHD ekranai
Tiems, kuriems reikalinga aukštesnė raiška, 27 colių (68,6 cm) Q27B3CF2 monitorius siūlo QHD raišką ir 100 Hz dažnį. Jis taip pat siūlo 65 W maitinimą per USB-C, leidžiantį prijungti nešiojamąjį kompiuterį vienu laidu. 27 colių (68,6 cm) Q27B35S3 pasižymi ta pačia QHD raiška, bet pasiekia aukštesnį 120 Hz atnaujinimo dažnį ir neturi USB-C įvesties.
USB-C lyderiai
USB-C jungtimi pasigirti gali 24B3CF2, 27B3CF2, 24B3CA2 ir 27B3CA2. Tai – du 27 colių (68,6 cm) ir du 23,8 colio (60,5 cm) monitoriai, visi galintys pasiūlyti 65 W nešiojamiesiems kompiuteriams įkrauti ir „DisplayPort Alt Mode“ vaizdo perdavimui. Šie monitoriai supaprastina darbo vietos organizavimą vieno laido sprendimais.
4K detalumas ir puiki vertė
Siekiantiems maksimalaus detalumo, 27 colių (68,6 cm) U27B3CF monitorius gali pasiūlyti 4K UHD raišką ir 60 Hz dažnį. Jis taip pat turi USB-C jungtį su 65 W įkrovimo galia, todėl puikiai tinka kūrybingiems profesionalams, kuriems detaliam darbui reikalingas tikslus spalvų atkūrimas ir didelis pikselių tankis.
Prieinamumas
Visas šiame šventinių dovanų gide pristatomas monitorių serijas galima rasti didžiuosiuose Lietuvos prekybos centruose ir specializuotose žaidimų prekių parduotuvėse.
„Šį žiemos šventinį sezoną stengiamės palengvinti naujo gero monitoriaus paieškas“, – sako Daniela Jacobo, „AGON by AOC“ vyresnioji rinkodaros ir komunikacijos vadovė. „Sutelkdami dėmesį į šių serijų pasiūlymus su konkrečiais modelių pavyzdžiais, pardavėjai gali pritaikyti savo pasirinkimą prie vietinės rinkos poreikių, išlaikydami išskirtinę vertę iš kainos perspektyvos. Nuo QD-OLED žaidimų monitorių iki universalių USB-C verslo ekranų – mūsų kalėdinėje serijoje visi ras tai, ko jiems reikia.“
