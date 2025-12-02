ES labiau kontroliuos mokėjimo sistemą, privers paslaugų teikėjus padengti sukčių sukeltus nuostolius
Europos institucijos baigė derybas dėl Mokėjimo paslaugų reglamento ir Trečiosios mokėjimo paslaugų direktyvos – dviejų naujų reguliavimo sistemų, skirtų pagerinti vartotojų apsaugą ir skaidrumą atliekant mokėjimus internetu. Šių taisyklių tikslas – suderinti ir modernizuoti mokėjimo paslaugų teikėjų veiklą visoje Europos Sąjungoje, apimant bankų, pašto giro sistemų ir kitų finansų įstaigų teikiamas mokėjimo paslaugas.
Europos Parlamentas teigia, kad pagrindinis naujųjų reglamentų tikslas yra stipresnė vartotojų apsauga nuo sukčiavimo internete. Jei mokėjimo paslaugų teikėjas neįdiegs „tinkamų“ kovos su sukčiavimu mechanizmų, jis turės atlyginti klientams bet kokius dėl to patirtus finansinius nuostolius. Mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat bus įpareigoti atlikti papildomus gavėjo tapatybės patikrinimus ir atsisakyti priimti mokėjimus, jei bus nustatyti neatitikimai ar rizika.
Parlamento nuomone, įtartini sandoriai taip pat turi būti blokuojami. Mokėjimo paslaugų teikėjas taip pat gali būti įpareigotas grąžinti visą kliento prarastą sumą, jei klientas apie sukčiavimą praneša tiek teisėsaugos institucijoms, tiek mokėjimo paslaugų teikėjui. Pagal Skaitmeninių paslaugų akto nuostatas didelės internetinės platformos taip pat gali patirti pasekmes iš mokėjimo paslaugų teikėjų, jei jos nesugebės pašalinti savo paslaugose talpinamo sukčiavimo turinio.
Europos institucijos taip pat siekia didinti kainodaros skaidrumą, reikalaujant, kad mokėjimo paslaugų teikėjai prieš sandorio pradžią atskleistų visus mokesčius. Informacija, kuri netrukus turėtų būti pateikiama aiškiau, apima valiutos keitimo kursus tarptautiniams mokėjimams ir fiksuotus mokesčius už grynųjų pinigų išėmimą bankomatuose.
Kalbant apie grynuosius pinigus, Europa taip pat nori užtikrinti, kad klientai turėtų geresnį prieigą prie mokėjimo būdų kaimo vietovėse ar nepakankamai aptarnaujamose vietovėse. Netrukus žmonės turės galimybę išimti nedideles sumas – nuo 100 iki 150 eurų – mažmeninės prekybos parduotuvėse, be reikalavimo ką nors pirkti, kad gautų pinigus.
Ar šios naujos taisyklės gali sukurti papildomą biurokratinę naštą mokėjimo paslaugų teikėjams ir internetiniams bankams? ES išrinktas organas mano, kad ne. Susitarimas su Europos Vadovų Taryba skirtas sumažinti rinkos kliūtis „atviroms bankininkystės paslaugoms“, pvz., sąskaitų informacijos teikėjams ir mokėjimo inicijavimo paslaugoms.
Bankai ir kitos finansų įstaigos nebegalės „diskriminuoti“ šių paslaugų, taip pagerinant prieigą prie mokėjimo duomenų. Mokėjimo autorizavimo procedūros taip pat bus supaprastintos, teigė Parlamentas. Jei vartotojas nuspręs pasinaudoti „alternatyviu“ ginčų sprendimo procesu, mokėjimo paslaugų teikėjai turės tai padaryti.
