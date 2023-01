Universalūs sprendimai profesionalams

AOC pristato galingą verslo monitorių seriją „P3″ su USB-C jungtimi, kelių monitorių sąrankos galimybe ir įmontuotomis 2 MP arba 5 MP interneto kameromis

Amsterdamas, 2023 m. sausio 26 d. – Ekranų specialistas AOC pristato profesionalią „P3″ seriją su septyniais naujais trijų skirtingų dydžių monitoriais (24 colių / 60,4 cm „24P3CW„, „24P3CV“ ir „24P3QW„, 27 colių / 68,6 cm „Q27P3CW„, „Q27P3CV„, „Q27P3QW„ ir 34 colių / 86.4 cm plačiaekranį „CU34P3CV„). Trijų pusių berėmės, ryškios ir ryškios IPS arba VA panelės siūlo 178°/178° pločio žiūrėjimo kampą, kad būtų patogiau žiūrėti dirbant internete, rašant tekstus, skaičiuokles, koduojant, atliekant grafinius darbus ir kt. Nors jų ergonomiški stovai užtikrina patogią darbo aplinką, 4 prievadų USB 3.2 šakotuvai visuose modeliuose suteikia dar daugiau universalumo bet kokioje verslo aplinkoje.

Tačiau šie monitoriai išsiskiria tuo, kad juose yra įmontuotos 2 MP arba 5 MP internetinė kameros su „Windows Hello™“ palaikymu, leidžiančia naudotojams akimirksniu prisijungti prie paskyros, „DisplayPort“ išvestis, leidžianti sukurti švarias ir aptakias kelių monitorių sąrankas, ir integruotos USB-C jungčių stotelės, kad nešiojamuoju kompiuteriu pagrįstą darbo aplinką paverstumėte produktyvesne su išoriniu monitoriumi, naudojant tik vieną laidą. Visi nauji „P3″ serijos modeliai pateikiami tvariose popierinėse apsaugančiose pakuotėse ir yra sertifikuoti pagal naujausius aplinkosaugos reikalavimus, tokius kaip EPA, EnergyStar 8, TCO 9.0 ir EPEAT.



Nauji AOC „P3″ modeliai – kupini ateities technologijų:

USB-C prijungimo sprendimai su eternetu ir DP išvestimi, internetinės kameros su veido atpažinimu.

Šiuos naujausius „P3″ modelius galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas su ateičiai atspariomis technologijomis:

– „QW“ modeliuose yra išlendanti, 2 MP (Full HD) žiniatinklio kamera ir „Windows Hello™“ palaikymas, užtikrinantis didesnį komfortą ir saugumą, ir du 5 W garsiakalbiai, užtikrinantys turtingą internetinių konferencijų patirtį.

– „CV“ modeliuose yra didelė įmontuota USB-C jungčių stotelė, siūlanti RJ-45 įvestį, kad būtų galima prijungti tinklą per USB-C, 65 W USB maitinimo tiekimas, skirtas įkrauti ir maitinti nešiojamuosius kompiuterius bei bendrinti ekraną. Monitoriai turi „DisplayPort“ išvestį, kad būtų galima lengvai sukurti kelių monitorių sąrankas be netvarkos. Vietoj DP išvesties itin platus „CU34P3CV“ turi įmontuotą KVM jungiklį, leidžiantį valdyti du kompiuterius naudojant vieną klaviatūros, pelės ir monitoriaus sąranką. Du 2 W garsiakalbiai užbaigia daugialypės terpės patirtį.

– „CW“ modeliai turi abi funkcijas ir turi paslepiamą, didesnės raiškos 5 MP (QHD) internetinę kamerą su „Windows Hello™“ palaikymu, dviem 5 W garsiakalbiais ir ta pačia USB-C jungčių stotele, kaip ir CV modeliuose su 65 W maitinimo tiekimo galimybe ir „DisplayPort“ išvestimi.

Matyti ir būti matomam

Šiuolaikiniame pasaulyje, kupiname internetinių susitikimų ir vaizdo skambučių, nebrangiuose „QW“ modeliuose „24P3QW“ (23,8″ su „Full HD IPS“ panele) ir „Q27P3QW“ (27″ su QHD IPS panele) naudojama „Full HD“ 2 MP iššokanti internetinė vaizdo kamera su „Windows Hello™“ palaikymu ir 2 x 5 W garsiakalbiai. Naudodami „Windows Hello“ veido atpažinimo technologiją naudotojai gali atrakinti „Windows“ paskyrą tiesiog žiūrėdami į interneto kamerą, taip padidindami saugumą ir patogumą. Abu modeliai puikiai tinka naudojimui su stacionariaisiais kompiuteriais, kai vaizdo konferencijos gali užimti didelę kasdienės rutinos dalį.

„CV“ modeliai be integruotos internetinės vaizdo kameros – „24P3CV“ (23,8″ su „Full HD IPS“ panele), „Q27P3CV“ (27″ su QHD IPS skydeliu) ir „CU34P3CV“ (34″ su UW-QHD VA panele) – puikiai tinka naudoti lanksčiuose biuruose ir bendrose darbo vietose. Be įprastesnių HDMI ir „DisplayPort“ įvesčių, šiuose modeliuose yra USB-C įvestis. Dėl integruoto 4 prievadų USB 3.2 Gen 1 šakotuvo naudotojai, prijungdami nešiojamąjį kompiuterį vienu USB-C kabeliu, gali naudotis šiomis galimybėmis:

– Ekrano vaizdą galima perkelt į monitorių

– Nešiojamąjį kompiuterį galima įkrauti (iki 65 W)

– Dėl monitoriaus RJ-45 įvesties nešiojamasis kompiuteris gali pasiekti tinklą arba internetą

– Nešiojamasis kompiuteris gali pasiekti įrenginius, prijungtus prie monitoriaus 4 prievadų USB šakotuvo (pvz., klaviatūros, pelės, spausdintuvo, ausinių ir kt.)

Vietoj „DisplayPort“ išvesties itin platus „CU34P3CV“ leidžia naudotojams valdyti kelis kompiuterius arba kelis išorinius įrenginius naudojant integruotą KVM jungiklį.

Lankstesnėje darbo aplinkoje specialistai kai kuriomis dienomis gali neštis savo darbinius nešiojamuosius kompiuterius į namų biurą, o kitomis – į biurą. Tokiam lanksčiam darbui reikalingas greitas ir paprastas perjungimas nuo nešiojamojo kompiuterio prie stalinio kompiuterio, be to, reikalinga aukštos kokybės internetinė kamera, skirta internetiniams susitikimams biure ir namuose. Būtent šiam tikslui „CW“ modeliai su USB-C jungtimi ir integruota 5 MP interneto kamera siūlo pilną „P3″ serijos paketą. „24P3CW“ (23,8 colio su „Full HD IPS“ panele) ir „Q27P3CW“ (27 colių su QHD IPS panele) turi QHD 5 MP internetines kameras ir 2 x 5 W garsiakalbius, be to, siūlo vieno USB-C laido sprendimą prijungti nešiojamąjį kompiuterį prie monitoriaus ir periferinių įrenginių. Be to, jei prie monitoriaus „DisplayPort“ išvesties prijungiamas kitas monitorius, galima atlikti visavertę kelių monitorių sąranką nereikalaujant jokio kito laido, nes ekrano signalas iš nešiojamojo kompiuterio nukreipiamas per USB-C, o monitoriaus „DisplayPort“ išvestis – į antrinį ekraną. Nedidelę ankštą, nešiojamuoju kompiuteriu sukurtą darbo vietą paversti produktyvia, didele darbalaukio darbo erdve dabar galima viso labo su vienu kabeliu.

Laikui nepavaldus ir elegantiškas dizainas

Elegantiškos „P3″ serijos dizainas yra švarus ir tinka bet kokiam namų biurui ar verslo aplinkai. Jo kompaktiškas pagrindas pasižymi aukščiausios kokybės išvaizda, o siauri rėmeliai trijose pusėse užtikrina beveik vientisą kelių monitorių nustatymą ir elegantišką išvaizdą šiuolaikiniuose biuruose. Siekiant sumažinti netvarką, stove yra kabelių tvarkymo anga, be to, reguliuojamas jo aukštis (150 mm), 180° visiškas pasukimas į šonus, pakreipimas ir pavertimas stačiai (90°) (išskyrus ultraplačiaekranį „CU34P3CV“), kad naudotojas galėtų ergonomiškai ir patogiai dirbti ilgas darbo valandas.

Įsitraukimas ir patogumas viename

„CU34P3CV“ yra dar aukštesnio lygio, nes turi 1500R išlinkį VA panelę ir plačias jungčių galimybes. Kadangi dėl didelio ultraplačiaekranio dydžio nereikia kelių monitorių sąrankos, „DisplayPort“ išvestis panaikinta, o vietoj jos „CU34P3CV“ siūlo KVM jungiklį, taip pat „Picture-in-Picture“ ir „Picture-by-Picture“ režimus, kad padidėtų produktyvumas naudojant kelis vaizdo įvesties šaltinius.

Naudojant KVM jungiklį prie monitoriaus vienu metu galima prijungti du vaizdo šaltinius, o prie monitoriaus USB šakotuvo prijungus klaviatūros ir pelės rinkinį, naudotojai monitoriuje gali pasirinkti, ar jie nori valdyti kompiuterį, prijungtą per USB-C, ar kompiuterį, prijungtą per USB prievadą. Profesionalams, dirbantiems su nešiojamuoju ir staliniu kompiuteriu tuo pačiu metu, ši funkcija yra tvarkingas ir išmanus sprendimas, kaip vienu metu naudoti du kompiuterius.

Naudojant itin plataus vaizdo kraštinių santykį (21:9) ir didelę skiriamąją gebą (3440×1440), kartu su didesniu atnaujinimo dažniu (100 Hz) bei didesniu kontrastu (3000:1), „CU34P3CV“ taip pat puikiai tinka žiūrėti filmus ar žaisti įtraukiančius žaidimus ne darbo metu. „24P3CV“ ir „Q27P3CV“ turi du 2 W garsiakalbius, o „CU34P3CV“ – 5 W garsiakalbius, kad būtų galima mėgautis visapusiškesne daugialypės terpės patirtimi.

Visuose modeliuose naudojama „FlickerFree“ technologija ir „LowBlue“ režimas, taip pat siūlomi ergonomiški stovai arba VESA tvirtinimo galimybės, kad būtų užtikrinta naudotojų sveikata ir gerovė tiek dienos, tiek nakties metu.

„AOC 24P3CW“, „Q27P3CW“, „24P3CV“, „Q27P3CV“, „CU34P3CV“, „24P3QW“ ir „Q27P3QW“ bus galima įsigyti nuo 2023 m. vasario už šias gamintojo nustatytas kainas:

„24P3CW“: € 329,00

„Q27P3CW“: € 439,00

„24P3CV“: € 289,00

„Q27P3CV“: € 419,00

„CU34P3CV“: € 549,00

„24P3QW“: € 269,00

„Q27P3QW“: € 369,00