„Apple“ planuoja visus JAV rinkai skirtus „iPhone“ gaminti Indijoje

„Apple“ planuoja perkelti JAV parduodamų „iPhone“ telefonų gamybą į Indiją, pranešė „The Financial Times“. Pasak šaltinių, to priežastis – prezidento Donaldo Trumpo tebesitęsiantis prekybos karas su Kinija, verčiantis „Apple“ ieškoti ekonomiškai naudingesnio sprendimo.

„iPhone“ gamybos diversifikavimas prasidėjo 2017 m., kai „Apple“ ir „Wistron“ pradėjo gaminti „iPhone 6s“ ir „iPhone SE“ Bengalūro gamykloje. Pagrindinė priežastis buvo dideli importo mokesčiai kiniškoms prekėms, o ilgainiui „Apple“ perkėlė daugiau gamybos, nes pirmosios Donaldo Trumpo kadencijos metu suintensyvėjo JAV ir Kinijos prekybos karas.

Remiantis 2024 m. balandžio mėn. ataskaita, Indijoje pagaminama apie 14 proc. visų pasaulio „iPhone“ telefonų, o analitikai tikėjosi, kad iki šių metų pabaigos ši dalis išaugs iki 25 proc. Tačiau šis skaičius gali dar labiau išaugti, nes „Apple“ sieks padvigubinti gamybą, kad iki 2026 m. pabaigos iš Indijos būtų tiekiama daugiau kaip 60 mln. kasmet Jungtinėse Valstijose parduodamų „iPhone“ telefonų.

Teoriškai importui iš Kinijos turi būti taikomas 145 proc. tarifas. Net jei išmaniesiems telefonams laikinai būtų taikoma išimtis, „Apple“ vis tiek turės mokėti 20 proc. tarifą, kuris buvo taikomas dar prieš Donaldui Trumpui antrą kartą tampant prezidentu. 26 % tarifas palietė ir Indiją, nors jo taikymas sustabdytas 90 dienų, kad Naujasis Delis galėtų susitarti su Vašingtonu. Šiuo metu Indijoje lankosi JAV viceprezidentas J. D. Vance’as, teigiantis, kad abi šalys daro „labai didelę pažangą“.

„The Financial Times“ pridūrė, kad 2024 m. Jungtinėms Valstijoms teko apie 28 % pasaulinių „Apple“ „iPhone“ siuntų. Investuotojai ir analitikai vis dar stengiasi suprasti D. Trumpo tarifų planų poveikį, nes bendrovė ruošiasi kitą savaitę paskelbti ketvirčio pelno ataskaitą.